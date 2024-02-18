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Para juiz, promotor e militar

Dino quer trocar aposentadoria compulsória por demissão sem salário

A proposta é para servidores que cometerem delitos graves; ex-ministro da Justiça precisa do apoio de 27 senadores para projeto ir adiante

Publicado em 18 de Fevereiro de 2024 às 19:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2024 às 19:32
Em breve passagem no Senado antes de assumir a vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino (PSB-MA) irá apresentar, nesta segunda-feira (19), uma proposta de emenda à Constituição (PEC) propondo o fim das aposentadorias compulsórias a juízes, promotores e militares que cometerem delitos graves. Ao invés disso, ele sugere a exclusão do serviço público.
O texto ainda buscará colher assinaturas. Ele precisa do apoio de 27 senadores, o que equivale a um terço de todos os 81 integrantes da Casa."Não há razão para essa desigualdade de tratamento em relação aos demais servidores públicos que, por exemplo, praticam crimes como corrupção ou de gravidade similar", diz Dino.
indicado para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino
Flavio Dino se despede do Senado Federal nesta semana Crédito: Jeferson Rudy/Agência Senado
Em dissertação de mestrado, em 2001, Dino se opôs à demissão para juízes por ato administrativo."Com isso, revogar-se-ia uma das mais importantes garantias da independência da magistratura - isto é, a vitaliciedade - que se diferencia da mera estabilidade exatamente por implicar a vedação de demissão por ato administrativo", escreveu Dino. A PEC que criou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabeleceu que a punição máxima aplicada pelo colegiado a um magistrado seria de aposentadoria compulsória com direito a continuar recebendo remuneração.
O agora senador deixou o ministério da Justiça no final de janeiro e voltou ao Senado Federal no começo de janeiro. Ele disse, dias antes do retorno, que apresentaria cinco propostas legislativas e faria discursos no plenário da Casa.
No plenário do Senado, Dino criticou ações para restringir poderes da Corte. Para ele, há"falsas soluções" sendo colocadas em debate, como a defesa de impeachment de ministros do STF. Um dos projetos apresentados por ele, por sua vez, visa proibir o acampamento de pessoas em quartéis.
O último ato de Dino no Senado será na próxima terça-feira (20). Ele fará um discurso de despedida no plenário e se despedirá oficialmente da Casa na quarta-feira."Semana cheia de emoções boas. E, como sempre, de muito trabalho", afirma.
Dino assumirá o STF na próxima quinta-feira (22). Ele herdará a relatoria de 344 processos que estavam no gabinete da ministra aposentada Rosa Weber. Entre eles, há investigações sobre o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, investigado pela Polícia Federal em operação baseada em reportagens do Estadão. Eles foram parceiros na Esplanada dos Ministérios.

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