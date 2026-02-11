Eleições 2026

Felipe Rigoni troca de partido e vai tentar vaga na Câmara dos Deputados

A troca de legenda foi informada em comunicado encaminhado pela assessoria de imprensa do secretário, na manhã desta quarta-feira (11)

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 11:37

Felipe Rigoni , ex-deputado federal Crédito: Carlos Alberto Silva

O secretário de Estado de Meio Ambiente e ex-deputado federal, Felipe Rigoni, deverá deixar o União Brasil, partido que presidiu até agosto de 2025, para integrar o Partido Socialista Brasileiro (PSB), legenda do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. A troca de legenda foi informada em comunicado encaminhado pela assessoria de imprensa do secretário, na manhã desta quarta-feira (11).

No texto da nota, Rigoni — cotado para disputar vaga de deputado federal no pleito deste ano — afirma que a volta para a sigla da qual se desfiliou em abril de 2021, "é fruto de muito diálogo e de lealdade política", em referência ao fato de hoje ser um dos integrantes da base aliada governista.

No mesmo comunicado, além de enaltecer a presença de Casagrande como a principal liderança do ninho socialista em território capixaba, Rigoni ainda cita sua relação com outros nomes de destaque na legenda.

"Comunico que, após muito diálogo e reflexão tomei a decisão de me filiar ao PSB, partido liderado pelo governador Renato Casagrande e nacionalmente por grandes amigos que tenho na política: a deputada Tabata Amaral e o prefeito de Recife, João Campos", afirma.



A reportagem de A Gazeta apurou, também na manhã desta quarta-feira, que, nos bastidores, a saída de Rigoni do União não teria sido marcada por tumulto, mas ocorrido em suposto contexto de concordância mútua entre ele e o presidente e o atual presidente do partido e da Assembleia Legislativa do Estado (Ales), deputado Marcelo Santos.

Logo após a divulgação do comunicado por Rigoni, a reportagem procurou Marcelo Santos, via assessoria de imprensa, para comentar a saída do secretário de Casagrande da legenda. Em caso de resposta, este texto será atualizado.

Perda do comando do União para Marcelo Santos

Segundo dados da Executiva do União no Espírito Santo, Rigoni compõe, desde setembro do ano passado, o diretório no cargo de 2º vice-presidente do partido que um dia presidiu e pelo qual foi eleito deputado federal em 2022.

Ainda em 2024, em movimentações marcadas por reviravoltas, Marcelo Santos, então no quadro do Podemos, sinalizou interesse em se filiar ao União e assumir o comando do partido em território capixaba. No bastidor, a informação era a de que a gestão do secretário de Meio Ambiente à frente do diretório estadual não estaria dando os resultados esperados pela cúpula da legenda.

As articulações do presidente da Ales visando à presidência do União, em substituição a Rigoni, envolveram idas a Brasília para tratativas com o presidente nacional da sigla, Antonio Rueda, bem como sinalização de apoio ao projeto do governador Renato Casagrande de manter seu grupo político à frente do Executivo estadual, a partir da candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) ao governo em 2026.

