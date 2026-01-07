Marcelo Santos é reconduzido à presidência do Colégio de Presidentes das Assembleias

O deputado Marcelo Santos no gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Letícia Gonçalves

O presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), deputado Marcelo Santos (União), foi reconduzido nesta quarta-feira (7) à presidência do Colégio de Presidentes das Assembleias Legislativas do Brasil. A decisão ocorreu durante reunião realizada em Brasília, no âmbito da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Marcelo Santos já ocupava a função desde o primeiro semestre de 2025 e segue à frente do colegiado, que reúne os presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e do Distrito Federal. O grupo atua na articulação entre os parlamentos estaduais para alinhamento de pautas comuns e encaminhamentos conjuntos.