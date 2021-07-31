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Noroeste do ES

Eleitores de Boa Esperança vão às urnas escolher novo prefeito neste domingo (1°)

Eleição suplementar é realizada na cidade após candidato mais votado nas eleições de 2020 ter candidatura barrada pelo TRE-ES

Publicado em 31 de Julho de 2021 às 09:49

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

31 jul 2021 às 09:49
Boa Esperança vai escolher um novo prefeito em 2021
Boa Esperança vai escolher um novo prefeito em 2021 Crédito: Rosi Bredofw
Eleitores de Boa Esperança vão às urnas escolher novo prefeito neste domingo
Os 10.369 eleitores de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, voltam às urnas neste domingo (1º) para escolher os novos prefeito e vice-prefeito do município. A votação começa às 07h e vai até as 17h. Três candidatos disputam a eleição suplementar: Antônio José (Republicanos), Claudio Boa Fruta (DEM) e Fernanda Milanese (Solidariedade). 
A nova eleição ocorre após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar, em abril deste ano, recursos contra a decisão que barrou o registro da candidatura de Romualdo Milanese (Solidariedade), candidato mais votado para prefeito em 2020. Com isso, todo os votos recebidos pela chapa foram anulados e uma eleição suplementar foi convocada.
presidente da Câmara Municipal, Renato Barros (Solidariedade), aliado de Romualdo, é quem ocupa o cargo de prefeito interinamente.

VOTAÇÃO

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), os eleitores do município devem comparecer à seção eleitoral e levar um documento de identificação oficial com foto para votar ou apresentar o e-Título (caso tenham a foto cadastrada no aplicativo).
Em virtude da pandemia da Covid-19, é obrigatório o uso de máscaras nos locais de votação, álcool em gel antes e após o voto, e a adoção do distanciamento social. O TRE-ES sugere que os eleitores levem uma caneta para assinar o caderno de votação. Aproximadamente 100 pessoas vão trabalhar na eleição.
Quem não puder comparecer ao pleito tem até 60 dias após a votação para justificar a ausência. Acesse aqui mais informações sobre a Justificativa Eleitoral.

RESULTADO

De acordo com o TRE-ES, não existe estimativa de horário para o fim da apuração, já que a totalização de votos é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral (TRE-ES). Cidades dos Estados de Minas Gerais, Ceará, São Paulo e Mato Grosso também realizam eleições suplementares neste domingo.

10.369 ELEITORES

PODEM VOTAR NAS ELEIÇÕES DE BOA ESPERANÇA

OS CANDIDATOS

Antônio José (Republicanos), Claudio Boa Fruta (DEM) e Fernanda Milanese (Solidariedade) concorrem na eleição de Boa Esperança
Antônio José (Republicanos), Claudio Boa Fruta (DEM) e Fernanda Milanese (Solidariedade) concorrem na eleição de Boa Esperança Crédito: Reprodução

ANTÔNIO JOSÉ

O agricultor Antônio José (Republicanos) tem 48 anos. Ele foi vereador do município entre 2017 e 2020. No pleito passado, ele não concorreu a nenhum cargo. A vice na chapa de Antonio José é Izael Marchiori (Republicanos).

CLÁUDO BOA FRUTA

O diretor de empresas Claudio Boa Fruta (DEM) tem 47 anos e disputou a eleição para prefeito de Boa Esperança em 2020 contra Romualdo Milanese. Ele obteve 41,57% dos votos válidos.  O vice da chapa é Lauro Vieira (PP), que já foi prefeito entre 2017 e 2020 e vereador por dois mandatos, entre 2005 e 2008 e entre 2013 e 2016.

FERNANDA MILANESE

A enfermeira Fernanda Milanese (Solidariedade) tem 36 anos e disputa pela primeira vez uma eleição. Ela é casada com Romualdo Milanese, o candidato que teve o registro de candidatura barrado pela Justiça Eleitoral. O vice da chapa é Leandro da Silva Cardoso (PDT).

ENTENDA O CASO DE BOA ESPERANÇA

Os eleitores de Boa Esperança voltam às urnas porque o candidato mais votado nas eleições de 2020, Romualdo Milanese (Solidariedade), teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral e a decisão foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A Corte considerou que Romualdo estava inelegível na data em que se filiou ao Solidariedade, em abril do ano passado, para concorrer ao cargo de prefeito. O político havia sido condenado a três anos de inelegibilidade por improbidade administrativa. O caso recebeu o registro de trânsito em julgado (quando não há mais como recorrer) em 19 de maio de 2017.

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A Justiça concluiu, portanto, que o prazo da condenação não havia se esgotado em abril de 2020. Com os direitos políticos suspensos, Milanese não poderia ter se filiado a nenhuma legenda e, por isso, não estaria apto a concorrer.
A chapa do Solidariedade, que tinha Rogério Vieira como vice, teve 58,73% dos votos válidos, mas os eleitos não foram diplomados nem tomaram posse porque o TRE-ES havia barrado a candidatura. 

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