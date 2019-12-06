Deputados em silêncio após renúncia da Mesa Diretora da Assembleia do ES

Plenário da Assembleia Legislativa: deputados evitam comentar renúncia da Mesa Diretora Crédito: Lucas Silva/Ales

Com a emenda constitucional que autoriza a eleição antecipada da Mesa ainda válida, a maioria dos deputados teria pedido a Erick Musso , em reunião na quarta, para que a eleição seja realizada somente em 2021, como anteriormente era prevista, com o compromisso de que permaneceriam o apoiando. O clima entre os parlamentares teria sido de constrangimento com a eleição e de incômodo com o desgaste que sobrou para todos. Na manobra da eleição, no dia 25 de novembro a emenda foi aprovada, e no dia 27 de novembro Erick foi reeleito presidente da Assembleia no pleito que foi adiantado em mais de um ano.

Oficialmente, ainda não teria sido debatida uma nova data para escolher a Mesa Diretora de 2021-2023. Mas conforme diz o deputado Hudson Leal (Republicanos), aliado de Erick Musso (Republicanos) e um dos poucos a comentar, haverá maior publicidade no processo eleitoral. "Não aconteceu nada de ilegal, a eleição é constitucional, mas não tem data, o presidente pode marcar a qualquer tempo. Se a questão é avisar previamente, ele pode colocar um edital para convocar para daqui a dois dias ou dois meses. Mas a base está coesa com o presidente. Comunicar previamente não vai mudar o resultado da eleição. Existe segurança do grupo", afirmou.

O deputado também argumenta que a preferência por Erick é para evitar interferência dos outros Poderes na Casa. "Se fizer uma retrospectiva dos últimos presidentes, a Assembleia sempre foi um puxadinho do Executivo, e a presidência sempre foi um instrumento de troca com aqueles que perderam a eleição para prefeito de cidades da Grande Vitória. Agora é hora do protagonismo da Assembleia. Vamos dar governabilidade ao Executivo, mas com independência, e não votos de cabresto", argumentou.

Presidente anterior da Casa, por três mandatos, o deputado Theodorico Ferraço (DEM) evitou comentar sobre o clima. O demista se retirou do plenário no momento da votação da PEC da eleição antecipada e na eleição da Mesa Diretora na semana passada. "Meu pronunciamento é o silêncio. Vou meditar e, no momento oportuno, vou me pronunciar. É um momento que é preciso ter extrema sabedoria, para os atores envolvidos buscarem uma saída honrosa. O Poder Legislativo não tem dono, nós temos contas a prestar. Estou torcendo para o bom senso funcionar", disse.

ALIADOS DO GOVERNO CASAGRANDE

Entre os deputados mais próximos ao governador Renato Casagrande (PSB), que votaram contra a eleição de Musso e, portanto, não participaram da decisão de cancelamento, a impressão foi de que o presidente e os demais deputados não contavam com tamanha repercussão negativa. Foi após as pressões, do governo e de outras entidades, que os deputados decidiram pela renúncia à eleição antecipada.

"Estamos em um momento de abaixar a poeira. Houve um trauma na relação, um curto-circuito, mas, institucionalmente, pelo bem da coletividade e da sociedade isso tem que ser superado. O governo pode não ter relação de segurança política, mas de segurança institucional tem que ter. Quem está como ator principal tem que ter um pouco de medo da consequência dos atos. Isso foi uma lição, talvez a falta de medo da ressonância do que está acontecendo fez com que fosse tomada aquela atitude, viram que toda ação tem uma reação", avaliou o deputado Luciano Machado (PV).

Para Sergio Majeski (PSB), a decisão de cancelar a eleição ameniza, mas não elimina o desgaste que a Assembleia absorveu com o episódio. "Cancelar a eleição era o mínimo do que se espera, mas passa longe de ser o suficiente. Não se pode relevar algo tão grave, ficar o dito pelo não dito. Foi algo que foi planejado, arquitetado, e de gravidade muito grande. A emenda constitucional continua de pé, o que é um risco. O único objetivo dela é manter o Erick e seu grupo no poder", analisou. "É estranho esse silêncio (de outros parlamentares). Se estão dizendo que tudo foi certo, constitucional, nada mais certo do que vir a público dar explicação", completou.