Com reviravolta, não há data para nova eleição na Assembleia do ES. Veja o que pode acontecer

A nova norma constitucional estabelece que a eleição será realizada "em data e hora previamente designadas pelo presidente da Assembleia Legislativa , antes do início do terceiro ano de cada legislatura". Ou seja, a única certeza que é possível extrair da norma é que a votação ocorrerá antes de 2021, e há a brecha para o presidente convocá-la sem prévio agendamento.

O presidente Erick Musso foi procurado, por meio de sua assessoria, mas não se pronunciou se respeitará um período razoável de antecedência para convocar as novas eleições, independente de quando elas ocorram. A assessoria informou que será publicado nos próximos dias um documento no Diário Oficial comunicando a renúncia da chapa eleita.

A maioria dos deputados evitou falar sobre a decisão. A reportagem tentou contato com Musso e parlamentares da atual Mesa Diretora, que não deram retorno. Alexandre Xambinho (Rede), que é o 4º secretário da Mesa, afirmou que não houve conversas sobre nova convocação para as eleições. "Não foi nada definido sobre o futuro. O presidente convidou todos para uma reunião para avaliar o momento de agora e, liderados por ele, tomamos essa decisão de anular a eleição. Nosso entendimento é de que ele é o nome ideal para continuar presidindo a Casa, mas setores usaram isso para achincalhar a Assembleia, se tornou desgastante para nós. Então, em momento oportuno, vamos voltar a debater a eleição", disse.

O deputado Alexandre Quintino (PSL), que votou a favor da PEC, mas hoje é muito próximo do governo, foi um dos que mudou de posição. "Penso que a emenda tem que ser anulada. A eleição deveria ser em fevereiro de 2021, como estava previsto. No dia em que a PEC foi para a votação, eu realmente votei a favor. Mas depois, lendo mais a respeito, cheguei à conclusão que o melhor caminho era mesmo manter do jeito que estava. Caso haja nova eleição nos próximos dias, acho que o mais justo era ter duas chapas. Dá mais paridade ao Legislativo", disse.

O vice-líder do governo deputado Dary Pagung (PSB), que votou contra a PEC e contra a chapa de Erick, enalteceu a decisão do presidente, pela anulação. "Nós não esperávamos outra atitude dele, uma vez que tal eleição não corresponde em nada com os anseios democráticos dessa Casa de Leis. Nossa expectativa agora é quanto à revogação da PEC que originou todo esse equívoco", afirmou.

ENTENDA COMO FICOU A ELEIÇÃO DA ASSEMBLEIA