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Eleição antecipada

'Relação será institucional', diz Casagrande sobre Erick Musso

Governador e presidente da Assembleia tiveram posições contrárias sobre realização de eleições antecipadas para a Mesa Diretora do Legislativo estadual, que reelegeram Erick
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 05:03

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 05:03

O governador Renato Casagrande (PSB), e Erick Musso (Republicanos), ficaram próximos na mesa em solenidade do TCES Crédito: Natalia Devens
O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou que vai buscar manter uma boa relação com a Assembleia Legislativa e com o presidente Erick Musso (Republicanos), apesar de a Casa ter realizado, na última semana, a eleição para a Mesa Diretora de forma antecipada, garantindo a Musso a presidência até 2023. Casagrande havia se manifestado no sentido contrário à proposta, alegando, porém, que não interferiria na decisão do Legislativo estadual. 
"Eu tenho a responsabilidade com o o Estado do Espírito Santo, a relação com o presidente de um outro Poder será sempre institucional, em busca de um resultado para o nosso Estado. Será uma relação republicana da minha parte, que vai preservar, para que a gente possa alcançar a votação dos projetos de interesse da sociedade na Assembleia, e é isso que eu espero também por parte da Assembleia", afirmou em entrevista após a posse de Rodrigo Chamoun como presidente do Tribunal de Contas do Estado, nesta segunda-feira (2).
Na solenidade no TCES, Casagrande e Erick Musso não se cumprimentaram. Eles sentaram-se à mesa, separados pelo conselheiro Sérgio Aboudib. Erick deixou o evento sem dar entrevistas. Horas antes, na Assembleia Legislativa, o deputado foi questionado sobre como ficará a relação entre o Executivo e o Legislativo e respondeu minimamente. "Cem por cento, meu irmão! Acima de tudo, o Espírito Santo", declarou.  
Após as eleições antecipadas na Assembleia, no sábado (30), o governador anunciou a troca do líder do governo na Casa: Enivaldo dos Anjos (PSD) deu lugar a Freitas (PSB). A atuação de Enivaldo na Assembleia vinha sendo alvo de questionamentos visto que o deputado deu algumas demonstrações de que poderia estar mais próximo dos interesses de Erick. 

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