Casagrande pede prioridade a deputados para mudança na Previdência de PMs

Governador realizou a primeira reunião com a bancada estadual no ano Crédito: Bruno Fritz/Divulgação

O tom de paz foi selado pelo presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos) , que pregou a unidade, mas marcou posição ao ressaltar que o Executivo não deve deixar de ouvir os deputados.

"É importante mantermos a unidade e a estabilidade neste ano. Que a gente possa continuar trabalhando em benefício da população capixaba. Que mantenhamos a harmonia da Casa. Que possamos debater, mas avançarmos nas matérias importantes e que o governo continue ouvindo os parlamentares", afirmou.

Clima da reunião foi de harmonia entre os poderes, após fim de ano turbulento Crédito: Bruno Fritz/Divulgação

PRIORIDADES PARA 2020

Com o segundo semestre tomado pelas eleições municipais e, consequentemente, com a previsão de plenário vazio, o governador já definiu os principais projetos para serem aprovados nos seis primeiros meses de 2020. O mais urgente é a nova Previdência dos militares , que deverá mudar as alíquotas de contribuição de seguridade social.

Uma lei federal sancionada no fim de 2019 impõe um novo percentual de desconto. Militares da ativa, que atualmente pagam 11% para o sistema previdenciário, passariam a pagar 9,5%, retroativos a janeiro. Enquanto os inativos que recebem menos que o teto do INSS, de R$ 5.839,45, que antes não pagavam a alíquota, agora também passaram a contribuir com 9,5% aos cofres públicos. Em 2021, essa cota deverá passar para 10,5%.

"O prejuízo é grande para os inativos, porque só contribuem hoje os que ganham acima do teto, mas é uma decisão do presidente, que encaminhou o projeto e o Congresso Nacional aprovou. Tenho que devolver aos militares da ativa o percentual que deveria ter reduzido em janeiro e tenho até março para aplicar a nova alíquota dos inativos. O projeto deve ser enviado nos próximos dias para a Assembleia", afirmou.

MAIS RECURSO PARA QUEM TEM BONS ÍNDICES EDUCACIONAIS

Outro projeto já anunciado pelo governador, que deve ser enviado em breve para a Assembleia, é o aumento da fatia do ICMS para os municípios que apresentarem bons índices educacionais ou melhora significativa nos resultados de seus alunos. A medida visa incentivar os prefeitos a selecionarem melhor secretários, gestores e diretores escolares a fim de trazer maior qualidade para a rede de ensino.

O projeto está sendo construído em conjunto com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

"Quero usar a metade do que eu tenho direito de distribuir do ICMS aos municípios, ou seja, 12,5%, para partilhar seguindo o critério do desempenho da educação. Estamos acabando de construir com a Amunes esse projeto e deve ser enviado aos deputados em breve, antecipou. A medida já vem sendo comentada pelo governador desde dezembro, após revelar a proposta durante um episódio do podcast Papo de Colunista

Fabrício Gandini: aliado do governo não esteve na 1ª reunião do ano, após crise entre Cidadania e PSB Crédito: Fernando Madeira

SEIS DEPUTADOS NÃO COMPARECEM