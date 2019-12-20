Papo de Colunista - Cidades do ES boas em educação podem ter mais dinheiro do ICMS, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou em primeira mão para os colunistas de A Gazeta durante a gravação do último episódio do ano do nosso Papo de Colunista que enviará à Assembleia Legislativa em 2020 um projeto com o objetivo de incentivar a melhoria da qualidade da educação pública nos municípios capixabas.
A proposta prevê que, na partilha do bolo do ICMS estadual entre as 78 cidades, aquelas que apresentarem melhores resultados nos índices educacionais passem a receber uma cota-parte maior.
Casagrande também antecipou que, em 2020, o governo pode conceder um reajuste diferenciado (mais robusto) para categorias do funcionalismo estadual que ganhem salários muito abaixo da média nacional. Ele não faz nenhuma promessa, mas cita especificamente a situação dos soldados da Polícia Militar do Espírito Santo.
O governador também respondeu sobre temas políticos (a relação com a Assembleia e com o governo Bolsonaro, sua avaliação sobre o presidente, as eleições municipais de 2020), econômicos (a reforma da Previdência, o iminente julgamento no STF da redivisão dos royalties de petróleo entre os Estados) e temas que afetam diretamente o dia a dia do cidadão capixaba, como a violência, a mobilidade urbana, a educação infantil e os espaços culturais do Estado.