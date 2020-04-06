Assembleia do ES aprova fundo de R$ 100 milhões para microempresas e autônomos

Assembleia realizou a segunda sessão virtual do ano, por conta da orientação para evitar aglomerações Crédito: Reprodução TV Assembleia

Em nova sessão virtual , a Assembleia Legislativa do Espírito Santo aprovou, nesta segunda-feira (6), o projeto do governo do Estado que cria um fundo para custear financiamentos sem juros para autônomos, microempreendedores individuais e microempresas. A iniciativa tem como objetivo protegê-los em meio ao impacto econômico do novo coronavírus. No total, o Fundo de Aval  que será criado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)  contará com R$ 100 milhões em recursos para o subsídio.

Inicialmente, o dinheiro beneficiaria apenas microempresas com faturamento de até R$ 360 mil por ano e microempreendedores individuais, como motoristas de aplicativo, artesãos, cabeleireiros e demais empreendedores cadastrados como MEIs.

No entanto, os parlamentares acrescentaram uma emenda, sugerida pelo próprio governo e apresentada pelo relator do projeto, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) , incluindo como beneficiários do fundo cooperativas de agricultura familiar, associação de colônias de pescadores, associação de marisqueiros, autônomos e pequenos agricultores.

Os microempreendedores individuais  e as categorias incluídas via emenda  poderão contrair empréstimos de até R$ 5 mil sem juros, por meio do Banestes, com prazo de seis meses para início do pagamento, além da possibilidade de parcelar a dívida em 24 vezes. Já as microempresas, com faturamento menor ou igual a R$ 360 mil por ano, vão poder pegar até R$ 31,5 mil emprestado para fazer o pagamento do salário dos trabalhadores.

Haverá correção pela Selic (3,75% ao ano). A linha também terá seis meses de carência e prazo de pagamento de até 48 meses. O Bandes será o administrador do fundo.

O projeto foi aprovado por 28 dos 29 deputados presentes, com a abstenção do presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos) . O governador já sancionou a proposta. Agora, um comitê formado pela equipe técnica do Bandes e Banestes vai definir as regras da concessão de empréstimos e do estatuto do fundo. Ainda não há previsão para o serviço ser disponibilizado e nem quais serão as condições que vão definir quem terá acesso ao financiamento.

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