Prefeituras do ES vão poder usar fundo de investimento para custeio da saúde

O Legislativo estadual também aprovou o projeto que permite militares da reserva retornar, voluntariamente, ao serviço ativo, ampliando as hipóteses de atuação, em jornada de 40 horas semanais.

Outras duas propostas para a área de segurança pública receberam aval dos deputados. Uma delas é para estender a indenização de escala operacional, paga a policiais militares e civis e para inspetores do sistema prisional. O segundo projeto é para instituir o pagamento de parcelas relativas a serviços extraordinários para inspetores penitenciários. Na prática, ele acaba com as horas extras e institui a escala especial.