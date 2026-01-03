Violência

Gari é morto a facada em briga por dívida de R$ 100 na Serra

Suspeito teria confessado o crime e dito que matou a vítima após discussão motivada por cobrança; ele foi espancado por moradores antes de ser preso

Publicado em 3 de janeiro de 2026 às 10:44

Um gari, identificado como Willis Correa, de 59 anos, foi morto a golpes de faca na noite de sexta-feira (2), no bairro São Judas Tadeu, na Serra. O suspeito do crime, Charles Rosa Nascimento, 43, foi detido pela Polícia Militar depois de ser perseguido e agredido por moradores da região.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram chamadas após denúncias de que um homem estava sendo perseguido por populares, inicialmente sob suspeita de furto ou roubo. No local, os policiais encontraram o suposto autor do homicídio sendo agredido e intervieram para conter a situação.

Willis Correa, de 59 anos, foi morto por causa de dívida de R$ 100 Crédito: Acervo pessoal

O homem apresentava ferimentos na face, nas costas e nas pernas. Moradores relataram que as agressões começaram depois que ele teria cometido o assassinato.

Durante a abordagem, o suspeito teria confessado o crime. Ele teria dito aos policiais que matou a vítima após uma discussão por causa de uma dívida de R$ 100.

O suspeito foi detido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Serra Sede. Em seguida, foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde ficou sob escolta da Polícia Militar. Depois de receber atendimento médico, ele foi encaminhado para a Delegacia Regional da Serra.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e levado para o sistema prisional. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames e depois será liberado para a família. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer as circunstâncias do crime.

Charles Rosa Nascimento, 43 anos, é suspeito de matar gari a facada. Ele foi espancado por populares Crédito: Leitor

