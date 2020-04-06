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Grupo de risco

Desfalcada, Farmácia Cidadã de Vitória tem longa fila e aglomeração

Segundo Secretaria de Estado da Saúde, duas funcionárias faltaram nesta segunda-feira (06) o que culminou em aglomeração no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 18:22

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 18:22

Filas na Farmácia Cidadã da Avenida Cesar Hilal, Vitória
Filas na Farmácia Cidadã da Avenida Cesar Hilal, Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Em busca de remédios, centenas de pessoas - entre elas idosos e doentes crônicos, vão todos os dias às Farmácias Cidadãs do Espírito Santo. O problema é que em meio a pandemia do coronavírus (Covid-19), essas aglomerações acabam se tornando um perigo para a propagação da doença no grupo de risco
Desfalcada, Farmácia Cidadã de Vitória tem longa fila e aglomeração
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), duas funcionárias da unidade de Vitória faltaram nesta segunda-feira (06), o que culminou em aglomeração no local. Ainda de acordo com a Sesa, nos próximos dias, as farmácias de todo o Estado receberão reforço para atender no lugar dos profissionais afastados por atestados médicos.
Desde a última semana, leitores de A Gazeta registraram e reclamaram do número de pessoas nas Farmácias Cidadãs. Na de Vitória, por exemplo, quem passa pela avenida César Hilal vê a fila de pessoas aguardando para entrar no local rodando a unidade. Dentro, a situação não está muito diferente, com todos os acentos ocupados.

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As principais entidades mundiais de saúde alertam que a melhor maneira de conter o avanço do coronavírus é por meio do distanciamento social. Elas ainda recomendam distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas e uso de máscaras.  

Filas na Farmácia Cidadã da Avenida Cesar Hilal em Vitória

A reportagem procurou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para comentar sobre a aglomeração de pessoas na Farmácia Cidadã e se há projetos para mudar a situação. Por nota, a Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (Geaf) da Sesa informou que, nesta segunda-feira (06), a equipe da Farmácia Cidadã de Vitória ficou desfalcada por conta da falta de duas servidoras.
"Se trata de funcionárias farmacêuticas. No entanto, a gerência ressalta que as providências já estão sendo adotadas e que nos próximos dias receberá o reforço de profissionais para atender em todas as farmácias os afastamentos por atestados médicos"
Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica - em nota
A gerência esclareceu ainda que todos os cuidados estão sendo adotados para quem for realizar a retirada de medicamentos em uma das 12 unidades das Farmácias Cidadãs Estaduais do Estado. 
"Várias orientações estão sendo repassadas aos usuários, entre elas a recomendação para que idosos e pessoas do grupo de risco encaminhem seus procuradores para fazerem a retirada dos medicamentos a fim de evitar que os pacientes se exponham", disse em nota.

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