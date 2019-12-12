Sindicato de servidores vai à Justiça contra reforma da Previdência do ES

Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

O Sindicato dos Trabalhadores e Servidores Públicos do Espírito Santo (Sindipúblicos) informou que vai acionar a Justiça contra a reforma da Previdência aprovada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo . Rodrigo da Rocha Rodrigues, vice-presidente do Sindipúblicos, informou que a ação deve ficar pronta na semana que vem.

Ainda estamos levantando toda a documentação, mas a nossa expectativa é que entre terça (17) e quarta-feira (18) da semana que vem nós consigamos dar entrada na ação, disse Rodrigues. Se não der tempo de enviar até o dia 20, vamos acionar o plantão do Judiciário, acrescentou.

PROBLEMAS EM DUAS VOTAÇÕES

Acontece que as mudanças na Previdência foram votadas no mesmo dia, seguindo os mesmos ritos da antecipação do pleito que reelegeu Erick Musso (Republicanos) mais de um ano antes do previsto. As propostas não passaram pela Comissão de Constituição e Justiça, em vez disso, a Casa de Leis constituiu uma comissão especial exclusivamente para deliberar sobre cada caso. O mesmo problema aconteceu na votação das duas matérias. Se uma foi suspensa (a da Eleição) a outra (da Previdência) também deve ser, defendeu o presidente do Sindipúblicos.

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Mas não queremos apenas anular a votação. Queremos que o assunto seja discutido com a população. Não foi mostrado para os servidores, nem para os deputados, a real necessidade de se fazer uma reforma aqui no Estado, acrescentou.

"QUEM GANHA MENOS VAI BANCAR QUEM GANHA MAIS", DIZ SINDICATO

Uma das reclamações é em relação ao valor da alíquota: 14% para todos os servidores . Nos outros Estados há um escalonamento da alíquota, que vai de 7,5% a 22%. Tendo uma alíquota única para todo mundo, quem ganha menos vai bancar quem ganha mais, avalia.

Pelo que soube, cobrando uma alíquota diferenciada o governo arrecada até mais. Mas ninguém mostra os números pra gente, reclama Rodrigues.

GOVERNADOR PEDIU PARA PROCURADORIA ANALISAR O CASO

Questionado sobre o assunto, o governador Renato Casagrande disse que já pediu para a Procuradoria-Geral do Estado avaliar a situação. Não me cabe fazer a avaliação da decisão do Judiciário. Se tem uma ação questionando a PEC da Previdência, o governo certamente será chamado a se manifestar, e faremos a defesa. Quem conduz o procedimento é a Assembleia. Já pedi à Procuradoria para analisar, ela disse que em matérias do interesse do Estado é possível que se crie uma comissão especial. O Estado será chamado a falar na ação. Agora temos que esperar ela tramitar, disse na quarta-feira (11), em evento do Tribunal Regional Eleitoral do Estado

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Nesta quinta-feira (12), o governo estadual voltou a ser acionado para falar sobre o assunto. "A Procuradoria-Geral do Estado informa que não foi oficialmente notificada sobre a ação", limitou-se a dizer a assessoria de imprensa da PGE.

Já a presidência da Assembleia Legislativa respondeu por meio de nota que para a Assembleia, as PECs tramitaram dentro dos ritos estabelecidos".

DEPUTADO NA JUSTIÇA