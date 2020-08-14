Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reabertura de agências

Justiça nega pedido para barrar atendimento presencial do INSS no ES

Ação foi ajuizada pelo Sindprev na Justiça Federal no Estado. Decisão traz medidas de segurança que devem ser seguidas pelo órgão para a retomada, prevista para a partir do dia 24
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 18:49

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:49

Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários
Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Justiça Federal no Espírito Santo negou, nesta sexta-feira (14), um pedido para impedir a exigência do retorno presencial dos servidores e promover a reabertura das agências do Instituto Nacional do Seguro social (INSS) no Espírito Santo. A demanda foi judicializada pelo Sindicato dos trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo (Sindprev/ES), por meio de uma Ação Civil Pública.
Justiça nega pedido para barrar atendimento presencial do INSS no ES
De acordo com a ação julgada pela 1ª Vara Federal Cível de Vitória, o Sindprev/ES alegava o descumprimento de condições estabelecidas no estudo de viabilidade e plano de reabertura de unidades de atendimento do INSS frente às medidas de combate à propagação da Covid-19 (Portaria Conjunta nº 22, de 19 de junho de 2020).
O sindicato aponta que, como as condições não foram "minimamente atendidas", o retorno às atividades presenciais pode comprometer a saúde dos servidores e beneficiários de atendimento.
O serviço presencial das agências está suspenso em todo o país desde o dia 23 de março. Por meio de nota, o INSS afirmou que "o atendimento remoto continua até o dia 21 de agosto, com reabertura gradual do atendimento presencial prevista para o dia 24 de agosto". Nesse meio tempo, o Instituto de Previdência prorrogou por diversas ocasiões a retomada das atividades nas unidades.

Veja Também

INSS vai receber documentos de beneficiários por meio de drive thru

INSS adia para 24 de agosto reabertura de agências; serviço continua virtual

Em sua decisão, o juiz federal Alexandre Miguel, titular da 1ª Vara Federal Cível de Vitória, apontou ainda que o INSS apresentou Estudo de Viabilidade e Plano de Reabertura reiterando o compromisso de promover a reabertura das agências e o retorno gradual dos servidores e das atividades prestadas apenas se atendidas as condições mínimas de segurança prevista.
Segundo a decisão, as agências que não reunirem as condições necessárias para o retorno gradual e seguro permanecerão fechadas, funcionando em regime de plantão reduzido, de modo que a saúde dos servidores, contratados e usuários será preservada.

Veja Também

Trabalhadores que precisam de auxílio-doença do INSS sofrem com demora no ES

Como ficam o home office, as férias e o FGTS com as novas regras trabalhistas

A autarquia deve fornecer equipamentos de segurança individual e coletiva (máscaras, álcool 70%, luvas, protetor facial, avental e barreiras de proteção) e capacitar os profissionais para o seu uso. Sendo que somente as agências que receberam tais equipamentos serão reabertas. 
Além disso, as unidades deverão seguir os protocolos de segurança coletiva estabelecidos pela Anvisa, como marcação no chão e distância entre assentos, para evitar aglomerações.

LEIA MAIS SOBRE O INSS

Segurado do INSS precisa reagendar atendimento em agências

Bandidos se passam por atendentes do INSS para aplicar golpe

INSS pode definir carência de até 90 dias para o crédito consignado

INSS começa a notificar segurados com pendências nos requerimentos

Quase 10 mil receberam auxílio emergencial de forma irregular no ES, diz TCU

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados