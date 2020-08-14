Agência do INSS: pessoas na fila para conhecer seus direitos previdenciários Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Justiça Federal no Espírito Santo negou, nesta sexta-feira (14), um pedido para impedir a exigência do retorno presencial dos servidores e promover a reabertura das agências do Instituto Nacional do Seguro social (INSS) no Espírito Santo . A demanda foi judicializada pelo Sindicato dos trabalhadores Federais em Saúde, Trabalho e Previdência Social no Estado do Espírito Santo (Sindprev/ES), por meio de uma Ação Civil Pública.

Your browser does not support the audio element. Justiça nega pedido para barrar atendimento presencial do INSS no ES

De acordo com a ação julgada pela 1ª Vara Federal Cível de Vitória, o Sindprev/ES alegava o descumprimento de condições estabelecidas no estudo de viabilidade e plano de reabertura de unidades de atendimento do INSS frente às medidas de combate à propagação da Covid-19 (Portaria Conjunta nº 22, de 19 de junho de 2020).

O sindicato aponta que, como as condições não foram "minimamente atendidas", o retorno às atividades presenciais pode comprometer a saúde dos servidores e beneficiários de atendimento.

O serviço presencial das agências está suspenso em todo o país desde o dia 23 de março. Por meio de nota, o INSS afirmou que "o atendimento remoto continua até o dia 21 de agosto, com reabertura gradual do atendimento presencial prevista para o dia 24 de agosto". Nesse meio tempo, o Instituto de Previdência prorrogou por diversas ocasiões a retomada das atividades nas unidades.

Em sua decisão, o juiz federal Alexandre Miguel, titular da 1ª Vara Federal Cível de Vitória, apontou ainda que o INSS apresentou Estudo de Viabilidade e Plano de Reabertura reiterando o compromisso de promover a reabertura das agências e o retorno gradual dos servidores e das atividades prestadas apenas se atendidas as condições mínimas de segurança prevista.

Segundo a decisão, as agências que não reunirem as condições necessárias para o retorno gradual e seguro permanecerão fechadas, funcionando em regime de plantão reduzido, de modo que a saúde dos servidores, contratados e usuários será preservada.

A autarquia deve fornecer equipamentos de segurança individual e coletiva (máscaras, álcool 70%, luvas, protetor facial, avental e barreiras de proteção) e capacitar os profissionais para o seu uso. Sendo que somente as agências que receberam tais equipamentos serão reabertas.