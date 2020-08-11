Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dificuldade

Trabalhadores que precisam de auxílio-doença do INSS sofrem com demora no ES

As agências continuam fechadas até 24 de agosto, quando as perícias presenciais devem ser retomadas. Até lá, os atendimentos continuam sendo feitos de forma remota
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2020 às 10:03

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 10:03

Data: 18/10/2019 - ES - Vitória - Fachada do INSS, na Av. Beira-Mar- Editoria: Cidades
INSS segue fechado e atendimento presencial deve retornar no dia 24 de agosto Crédito: Fábio Vicentini
Em fevereiro, Joélison Pratti sofreu um acidente de moto e precisou passar por uma cirurgia no ombro. Por causa da recuperação não conseguiu mais voltar ao trabalho e quem está "segurando as pontas" em casa é a esposa, que é professora. Microempreendedor, ele fazia serviços de reparos em residências. Sem trabalho, Pratti conseguiu dar entrada no auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas reclama que só recebeu o benefício por um mês.
"Ela (esposa) está batalhando e ela que está me ajudando. Infelizmente, até então, não estou conseguindo 'fazer dinheiro'. O aplicativo é muito difícil. Tive ajuda de uma advogada para poder receber e pensei que tivesse resolvido, mas recebi somente uma parcela e depois não tive mais acesso", reclama Joélison.
São muitas as reclamações sobre o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e perícias que têm chegado nos últimos meses ao Sindicato Nacional dos Aposentados. Segundo Jânio Araújo, presidente do sindicato, as reclamações são diárias.
"Nós temos recebido diariamente telefonemas reclamando dessa dificuldade de conseguir agendar a perícia presencial junto ao INSS. Esse atraso tem trazido um prejuízo muito grande para as pessoas que precisam dessa definição para seu auxílio-doença ou para sua aposentadoria por invalidez", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados.

O QUE DIZ O INSS

Por nota, o INSS informou que as agências continuam fechadas até 24 de agosto, quando as perícias presenciais devem ser retomadas. Até lá, os atendimentos continuam sendo feitos de forma remota. Quem precisar solicitar o auxílio-doença pode entrar em contato através do aplicativo do INSS ou através do número 135.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Segurado do INSS precisa reagendar atendimento em agências

INSS adia para 24 de agosto reabertura de agências; serviço continua virtual

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Gazeta conquista 1° lugar no Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade
Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados