Trabalhadores que precisam de auxílio-doença do INSS sofrem com demora no ES

INSS segue fechado e atendimento presencial deve retornar no dia 24 de agosto Crédito: Fábio Vicentini

Em fevereiro, Joélison Pratti sofreu um acidente de moto e precisou passar por uma cirurgia no ombro. Por causa da recuperação não conseguiu mais voltar ao trabalho e quem está "segurando as pontas" em casa é a esposa, que é professora. Microempreendedor, ele fazia serviços de reparos em residências. Sem trabalho, Pratti conseguiu dar entrada no auxílio-doença do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) , mas reclama que só recebeu o benefício por um mês.

"Ela (esposa) está batalhando e ela que está me ajudando. Infelizmente, até então, não estou conseguindo 'fazer dinheiro'. O aplicativo é muito difícil. Tive ajuda de uma advogada para poder receber e pensei que tivesse resolvido, mas recebi somente uma parcela e depois não tive mais acesso", reclama Joélison.

São muitas as reclamações sobre o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e perícias que têm chegado nos últimos meses ao Sindicato Nacional dos Aposentados. Segundo Jânio Araújo, presidente do sindicato, as reclamações são diárias.

"Nós temos recebido diariamente telefonemas reclamando dessa dificuldade de conseguir agendar a perícia presencial junto ao INSS. Esse atraso tem trazido um prejuízo muito grande para as pessoas que precisam dessa definição para seu auxílio-doença ou para sua aposentadoria por invalidez", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados.

O QUE DIZ O INSS

Por nota, o INSS informou que as agências continuam fechadas até 24 de agosto, quando as perícias presenciais devem ser retomadas. Até lá, os atendimentos continuam sendo feitos de forma remota. Quem precisar solicitar o auxílio-doença pode entrar em contato através do aplicativo do INSS ou através do número 135.