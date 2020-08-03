Segurado do INSS precisa reagendar atendimento em agências

Atendimento em agência do INSS Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS ) adiou o retorno gradual das atividades presenciais para o dia 24 de agosto. Inicialmente, as agências voltariam a abrir nesta segunda-feira (3), mas devido à pandemia do novo coronavírus, o órgão mudou data.

A alteração, no entanto, exige atenção do segurado que havia marcado algum atendimento presencial. O INSS não fará a troca de datas de forma automática. Com isso, o usuário tem que procurar novamente os canais do Instituto para conseguir uma vaga.

Quem tinha algum agendamento terá que refazer a marcação pelo pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS . O app tem versão para Android e para IOS . É possível também fazer a mudança pelo 135.

O adiamento da reabertura foi publicado na última quarta-feira (29) no Diário Oficial da União. A portaria 36, com essas definições, foi assinada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do INSS.

Os trabalhadores que são segurados pelo órgão, além dos atuais usuários atendidos por aposentadoria, pensão, auxílio-doença e licença-maternidade, podem ligar para o telefone 135 para pedir informações ou dar entrada em algum pedido.

Na volta das atividades presenciais, serão priorizados os atendimentos de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

COMO USAR O MEU INSS PARA PEDIR BENEFÍCIOS

O seguro do INSS, para acessar aos canais virtuais do órgão, precisará, antes de mais nada, se cadastrar na central de serviços do governo. O cadastro pode ser feito no site meu inss.gov.br.

Para realizar o cadastro, é preciso informar o nome completo, CPF, além de outros dados pessoais. Por segurança, o sistema do governo faz algumas perguntas ao usuário para identificar se é ele mesmo se cadastrando. Entre as questões realizadas, estão dados sobre a mãe do segurado, além de informações de contribuição à Previdência.

Após responder as questões feitas pelo INSS, o trabalhador terá que receber um código de validação, enviado ou por e-mail ou como mensagens SMS.

O trabalhador terá que cadastrar uma senha provisória. Depois, ao acessar o programa, o órgão pede que seja feita uma senha definitiva que deverá ter no mínimo 9 caracteres, ao menos uma letra maiúscula, ao menos uma letra minúscula, além de número. Podem ser usados também caracteres especiais.