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Atenção

Segurado do INSS precisa reagendar atendimento em agências

Com adiamento da reabertura das unidades, os serviços já marcados não são automaticamente reagendados. Entenda como fazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 08:59

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 08:59

Atendimento em agência do INSS
Atendimento em agência do INSS Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) adiou o retorno gradual das atividades presenciais para o dia 24 de agosto. Inicialmente, as agências voltariam a abrir nesta segunda-feira (3), mas devido à pandemia do novo coronavírus, o órgão mudou  data.
A alteração, no entanto, exige atenção do segurado que havia marcado algum atendimento presencial. O INSS não fará a troca de datas de forma automática. Com isso, o usuário tem que procurar novamente os canais do Instituto para conseguir uma vaga.
Quem tinha algum agendamento terá que refazer a marcação pelo pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS. O app tem versão para Android e para IOS. É possível também fazer a mudança pelo 135.
O adiamento da reabertura foi publicado na última quarta-feira (29) no Diário Oficial da União. A portaria 36, com essas definições, foi assinada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do INSS.
Os trabalhadores que são segurados pelo órgão, além dos atuais usuários atendidos por aposentadoria, pensão, auxílio-doença e licença-maternidade, podem ligar para o telefone 135 para pedir informações ou dar entrada em algum pedido.
Na volta das atividades presenciais, serão priorizados os atendimentos de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

COMO USAR O MEU INSS PARA PEDIR BENEFÍCIOS

  • O seguro do INSS, para acessar aos canais virtuais do órgão, precisará, antes de mais nada, se cadastrar na central de serviços do governo. O cadastro pode ser feito no site meu inss.gov.br.
  • Para realizar o cadastro, é preciso informar o nome completo, CPF, além de outros dados pessoais. Por segurança, o sistema do governo faz algumas perguntas ao usuário para identificar se é ele mesmo se cadastrando. Entre as questões realizadas, estão dados sobre a mãe do segurado, além de informações de contribuição à Previdência.
  • Após responder as questões feitas pelo INSS, o trabalhador terá que receber um código de validação, enviado ou por e-mail ou como mensagens SMS. 
  • O trabalhador terá que cadastrar uma senha provisória. Depois, ao acessar o programa, o órgão pede que seja feita uma senha definitiva que deverá ter no mínimo 9 caracteres, ao menos uma letra maiúscula, ao menos  uma letra minúscula, além de número. Podem ser usados também caracteres especiais.
  • Após concluir o cadastro, o trabalhador fica apto a usar o Meu INSS. É possível dar entrada em qual pedido de benefício. É também possível agendar o atendimento presencial.

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