INSS libera carência de até 90 dias para pagar 1ª parcela do consignado

Pagamento em dinheiro Crédito: Siumara Gonçalves

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), regulamentou as mudanças nas regras de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. As medidas publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (23), foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS) e valem durante o estado de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro de 2020.

Também foi criado o tempo de carência para desconto da primeira parcela. As instituições financeiras ou entidades de previdência complementar poderão ofertar prazo de até 90 dias a contar do início do contrato.

De acordo com a norma, a partir do dia 27 de julho, data em que entra em vigor, fica autorizado o desbloqueio para consignados em 30 dias após a concessão do benefício. O prazo anterior era de 90 dias.

Segundo o INSS, o desbloqueio do benefício é realizado por meio de uma pré-autorização  instrumento indispensável para que as informações pessoais do segurado fiquem acessíveis e o contrato seja formalizado. O procedimento é realizado todo pela internet e deve conter documento de identificação do segurado e um termo de autorização digitalizado.