INSS adia para 24 de agosto reabertura de agências; serviço continua virtual

INSS estabeleceu regras para antecipação de benefícios àqueles que aguardam na fila Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Instituto Nacional de Seguro Social (INSS ) vai adiar novamente o retorno gradual das atividades presenciais. Previsto para iniciar no dia 3 de agosto, na próxima segunda-feira, a volta do atendimento nas agências foi postergado para o dia 24 do próximo mês.

Com isso, o atendimento do órgão continuará virtual, sendo feito pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS . O app tem versão para Android e para IOS

O adiamento foi publicado nesta quarta-feira (29) no Diário Oficial da União. A portaria 36, com essas definições, foi assinada pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e do INSS.

Os trabalhadores que são segurados pelo órgão, além dos atuais usuários atendidos por aposentadoria, pensão, auxílio-doença e licença-maternidade, podem ligar para o telefone 135 para pedir informações ou dar entrada em algum pedido.

O atendimento nas agências do INSS foi suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus. Na volta das atividades presenciais, serão priorizados os atendimentos de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional.

COMO USAR O MEU INSS PARA PEDIR BENEFÍCIOS

O seguro do INSS, para acessar aos canais virtuais do órgão, precisará, antes de mais nada, se cadastrar na central de serviços do governo. O cadastro pode ser feito no site meu inss.gov.br.

Para realizar o cadastro, é preciso informar o nome completo, CPF, além de outros dados pessoais. Por segurança, o sistema do governo faz algumas perguntas ao usuário para identificar se é ele mesmo se cadastrando. Entre as questões realizadas, estão dados sobre a mãe do segurado, além de informações de contribuição à Previdência.

Após responder as questões feitas pelo INSS, o trabalhador terá que receber um código de validação, enviado ou por e-mail ou como mensagens SMS.

O trabalhador terá que cadastrar uma senha provisória. Depois, ao acessar o programa, o órgão pede que seja feita uma senha definitiva que deverá ter no mínimo 9 caracteres, ao menos uma letra maiúscula, ao menos uma letra minúscula, além de número. Podem ser usados também caracteres especiais.