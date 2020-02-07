'Investir não é só para rico. A partir de R$ 35 já é possível', diz sócia da XP

O investimento com a Selic não deixa de ser opção. Por mais que a Selic esteja baixa, a renda fixa é importante para se ter uma reserva de emergência. O brasileiro precisa entender que a renda fixa não vai existir na sua carteira como uma possibilidade de retorno absoluto, exceto algumas [opções] voltadas para crédito privado. Mas quando se quer reserva de emergência, não tem como fugir da Selic: se você quer retirar o seu dinheiro rápido e ter segurança, não tem porque você ficar na poupança. Nos últimos três anos, o Tesouro Selic rendeu 32% a mais que a poupança, simplesmente pela forma como eles são remunerados. Então, para quem nunca teve nenhum tipo de investimento, quer começar agora e está com o dinheiro na poupança, fazer essa troca de poupança para Tesouro Selic é tão simples, tão barato e tão melhor para o seu rendimento que não tem porque continuar com esse dinheiro na poupança, e hoje a gente tem R$ 800 bilhões na poupança. Então, é muito dinheiro que o brasileiro deixou de ganhar só deixando de alterar de um investimento que ele acha que é seguro para um que de fato é mais seguro. Agora, para o brasileiro que já entendeu que não tem como conseguir rendimentos interessantes para uma preservação de patrimônio de longo prazo na renda fixa, aí está na hora de aproveitar esse cenário de juros na redução mínima e diversificar o portfólio de investimentos. E você não precisa sair do conservador e ir direto para o arriscado, nem sair daquele investimento de segurança e ir para uma aplicação onde pode perder tudo. Tem é que ser feito um passo a passo, uma trajetória. O legal é começar a sair da renda fixa, às vezes começar uma renda fixa de crédito privado, que pode ter um pouco mais de risco envolvido mas vai ter uma rentabilidade interessante; depois, partir para alguns fundos de investimentos multimercados, que além da renda fixa tenha alguma inserção de dólar, de commodity e outras moedas; e só depois ir para um investimento onde você pode de fato ter uma volatilidade muito alta, como ações, fundos imobiliários. É uma trajetória.