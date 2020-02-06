Análise: Selic baixa é 'nova realidade do mercado brasileiro'

Essa decisão é um marco histórico. Ela sinaliza que, de fato, o Banco Central tem enxergado que a inflação nos próximos meses está sob controle. A queda na Selic traz algumas consequências tanto do ponto de vista dos investidores quanto dos tomadores de recursos. Para os investidores, faz com que a renda fixa fique ainda menos atrativa. Os títulos de renda fixa já tinham se depreciado muito no passado, quando houve queda maior que o esperado da taxa de juros. Agora, a rentabilidade deles, principalmente títulos públicos, títulos indexados à Selic e poupança, a rentabilidade vai ficar muito inferior ao que nós brasileiros estávamos acostumados. Isso fará com que tenhamos uma migração ainda maior para os investimentos em ações. Já temos visto esse movimento: o número de investidores pessoa física aumentou muito na bolsa e a tendência é de que ao longo de 2020 isso continue. Do ponto de vista dos tomadores de recursos, que são as empresas ou pessoas que estão propensos a adquirir imóvel, ou outro financiamento de longo prazo, essa redução é boa notícia. Ela fará com que o crédito fique que cada vez mais barato. Essa é a nova realidade no mercado brasileiro. A expectativa é de que ao longo de 2020 essa taxa continue baixa. Em 2021, potencialmente, pode voltar a subir, mas durante este ano temos que nos acostumar com esse patamar mais baixo.