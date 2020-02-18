Gasoduto, BR 262 e Rio Doce: projetos devem gerar 11,5 mil empregos no ES

Renovação da concessão da Estrada de Ferro Vitória a Minas e implantação da EF-118 (com a Vale sendo responsável por construir o trecho até Ubu e o restante do traçado entrar na carteira do PPI).



Negociações para ampliação do transporte de carga para terceiros não ligados a mineração de no mínimo 10% do total a partir do quinto ano do contrato da ferrovia capixaba.



Aprovação do Projeto de Lei 261 que facilita a implantação de novos trechos e de estações de consolidação e transbordo de carga.



Implantação da Estrada de Ferro 354, indo da EF-118 (RJ) a Luizlândia do Oeste (MG).



Construção do Contorno Ferroviário da Serra do Tigre, com renovação da concessão, implantação de variante de Ibiá a Sete Lagoas e inserção da obra do contorno como contrapartida da concessionária para a renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA).

