Após liquidação, cartões da Dacasa Financeira não estão funcionando

Dacasa Financeira, na Reta da Penha Crédito: Dacasa Financeira/Divulgação

Por nota, a Dacasa Financeira informou apenas que "no momento a operação do cartão está suspensa e a situação está sendo administrada pelo liquidante nomeado pelo Banco Central".

Na manhã desta segunda-feira (17), a reportagem ligou para uma das agências da Dacasa para saber quais eram as orientações dadas a quem não está conseguindo usar o cartão da financeira. Uma das atendentes respondeu que o sistema dos cartões está fora do ar e que é preciso aguardar o retorno dele, mas não há previsão de quando isso deve ocorrer.

Já em um comunicado no seu site, a financeira informou que, em decorrência do processo do Banco Central, as lojas funcionarão normalmente para recebimento dos boletos já emitidos. Além disso, a partir desta segunda-feira (17), os novos empréstimos serão concedidos exclusivamente pela Portocred.

De acordo com o Banco Central, a Dacasa não poderá conceder novos empréstimos, e por isso repassa o atendimento à Portocred. Mas nada impede que uma outra financeira seja autorizada a prestar serviços nas lojas existentes da Dacasa, como a concessão de empréstimos. "A utilização dos pontos de atendimento físico da Dacasa para a prestação do serviço pela Portocred é relação comercial privada possível da qual o BC não participa", apontou o banco em nota.

A reportagem procurou a Portocred para saber detalhes operacionais sobre o seu funcionamento no Estado. A empresa limitou-se a dizer que: "Neste momento, não há pronunciamento por parte da Portocred".

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