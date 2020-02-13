Dacasa Financeira e Uniletra são liquidadas pelo Banco Central
O governo federal, por meio do Banco Central, decretou a liquidação extrajudicial da Dacasa Financeira. Tal medida é tomada quando uma empresa do mercado financeiro começa a dar sinais de instabilidade financeira. O procedimento também foi estendido à Uniletra, corretora de valores. As duas companhias pertencem ao Grupo Dadalto.
A liquidação extrajudicial foi publicada na edição desta quinta-feira (13) no Diário Oficial da União. A publicação justifica como motivo da liquidação a grave situação patrimonial, as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores.
A Dacasa está no mercado há 35 anos e conta com 18 lojas somente no Espírito Santo. A empresa também está presente na Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A mesma publicação apresenta que Eduardo Felix Bianchini foi nomeado como liquidante da empresa - sendo responsável pela administração da Dacasa. Além da Dacasa, Bianchini também será o liquidante da Uniletra Corretora de Câmbio, que teve sua liquidação extrajudicial publicada nesta quinta.
Na manhã desta quinta-feira Bianchini já estava reunido com os representantes da Uniletra. A corretora nasceu no Espírito Santo em 1968 e começou como a corretora de câmbio da Unicafé, uma das maiores companhias exportadoras do grão em todo o mundo. Em 2001 a empresa entrou para a Bovespa e começou a atuar como corretora de investimentos, comercializando ações na bolsa.
Já no início da tarde o grupo Dadalto informou que conforme orientações do liquidante nomeado pelo Banco Central, irá manter as lojas da Dacasa Financeira funcionando normalmente para recebimento dos boletos e novos empréstimos a serem concedidos pela Portocred. A nota não cita se a Uniletra continuará operando, mas destaca que os trâmites necessários em decorrência da situação, serão divulgados oportunamente nos sites das respectivas empresas.