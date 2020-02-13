Loja da Dacasa em Laranjeiras, na Serra Crédito: GazetaOnline

Your browser does not support the audio element. Dacasa Financeira e Uniletra são liquidadas pelo Banco Central

O governo federal, por meio do Banco Central , decretou a liquidação extrajudicial da Dacasa Financeira . Tal medida é tomada quando uma empresa do mercado financeiro começa a dar sinais de instabilidade financeira. O procedimento também foi estendido à Uniletra, corretora de valores. As duas companhias pertencem ao Grupo Dadalto.

A liquidação extrajudicial foi publicada na edição desta quinta-feira (13) no Diário Oficial da União. A publicação justifica como motivo da liquidação a grave situação patrimonial, as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores.

A mesma publicação apresenta que Eduardo Felix Bianchini foi nomeado como liquidante da empresa - sendo responsável pela administração da Dacasa. Além da Dacasa, Bianchini também será o liquidante da Uniletra Corretora de Câmbio, que teve sua liquidação extrajudicial publicada nesta quinta.

Na manhã desta quinta-feira Bianchini já estava reunido com os representantes da Uniletra. A corretora nasceu no Espírito Santo em 1968 e começou como a corretora de câmbio da Unicafé, uma das maiores companhias exportadoras do grão em todo o mundo. Em 2001 a empresa entrou para a Bovespa e começou a atuar como corretora de investimentos, comercializando ações na bolsa.