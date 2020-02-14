Clientes com empréstimos e cartões devem manter pagamentos à Dacasa

Dacasa Financeira, no Centro de Vitória Crédito: Marcos Fernandez

A Dacasa Financeira teve a liquidação judicial decretada nesta quinta-feira (13) , com o objetivo de evitar a falência da empresa. A companhia agora está sob ação do Banco Central por meio de um liquidante, que atua como uma espécie de interventor. Apesar disso, clientes que possuem empréstimos ou débitos de cartões de crédito devem continuar efetuando os pagamentos normalmente sob o risco de ter o nome negativado caso as dívidas não sejam pagas. Quem explica é o doutor em Finanças e Contabilidade Fernando Galdi.

A empresa continua funcionando até que todos os credores e ativos sejam liquidados. Quem tem financiamento tem que continuar pagando de maneira normal. Isso não tem nenhuma relação com a dívida das empresas, destaca.

Essa é a mesma informação repassada pela empresa. Todos os clientes que tenham dívidas com a Dacasa, devem continuar procurando a empresa. Todas as lojas estão funcionando normalmente, informou por meio da assessoria de imprensa. Em caso de renegociação de dívidas o cliente também pode continuar procurando a empresa.

Caso não pague, o cliente pode acabar com o nome nas listas de devedores de Sepc e Serasa.

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