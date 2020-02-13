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Liquidação extrajudicial

Sócios e executivos da Dacasa e da Uniletra têm os bens bloqueados

Outras empresas ligadas ao grupo também foram atingidas pela decisão do Banco Central

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 19:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 19:47
Agência Dacasa: empresa está em liquidação extrajudicial Crédito: GazetaOnline
O Departamento de Resolução e de Ação Sancionadora (Derad), do Banco Central, determinou o bloqueio das contas e bens de sócios, Executivos e empresas ligadas à Uniletra Corretora,  tendo em vista o vínculo de interesse com a Dacasa Financeira S/A. As duas companhias fazem parte do Grupo Dadalto e tiveram a liquidação extrajudicial decretada nesta quinta-feira (13).
O comunicado número 35.174 do Derad aponta a nomeação do liquidante extrajudicial e a indisponibilidade dos controladores e dos ex-administradores da instituição. Na prática, isso representa o bloqueio dos bens dos envolvidos.
De acordo com o comunicado, são três os controladores diretos da empresa, um como pessoa jurídica e duas pessoas físicas: Dadalto Administração e Participações S/A, Alessandro Azevedo Dadalto e Wender Cunha de Paula.
Os controladores indiretos são em número maior: 15, sendo seis pessoas jurídicas e nove pessoas físicas. Os controladores indiretos são Santa Luzia Participações LTDA, Monte Verde Administração e Participações LTDA,O. D. Administração e Participações LTDA, Pingo Administração e Participações LTDA, Vêneto Participações LTDA e Mosaico Administração e Participações LTDA.

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Já as pessoas físicas são José Athayde Dadalto, Otávio Dadalto, Ruth Vargas Dadalto, Lucio Vargas Dadalto, Rosiane Vargas Dadalto, Avelino Vargas Dadalto, Elaine Cristina Vargas Dadalto, Osvaldo Dadalto e Pedro Dadalto.
Por fim, os ex-administradores são Geraldo de Aquino Carneiro Junior e Osman Mendes de Magalhães, além de Alessandro Azevedo Dadalto, Wender Cunha de Paula e Otávio Dadalto - esses últimos três já citados anteriormente.

LIQUIDANTE SE REÚNE COM GESTORES DAS EMPRESAS

Nesta quinta-feira, o liquidante apontado pelo Banco Central, Eduardo Felix Bianchini, está reunido desde a manhã com os gestores das empresas Dacasa e Uniletra para iniciar o processo de liquidação extrajudicial. Tal medida é tomada quando uma empresa do mercado financeiro começa a dar sinais de instabilidade financeira.

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De acordo com o Banco Central, a decisão se dá por conta do comprometimento da situação econômico-financeira, a existência de graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da Dacasa, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal seus credores.
Ainda segundo o Banco Central, a decretação da liquidação extrajudicial da Uniletra deveu-se à existência de vínculo de interesse entre as sociedades. O conglomerado financeiro representa 0,012% do ativo total nacional, 0,011% do valor das operações de crédito e 0,0002% dos recursos administrados de terceiros.
Por fim, o Banco Central informou que está adotando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades, em observância às suas competências legais de supervisão do sistema financeiro. Nos termos da lei, ficam indisponíveis os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições.

OUTRO LADO

A reportagem procurou a assessoria do Grupo Dadalto para que as pessoas citadas possam se pronunciar sobre o comunicado de Derad. Assim que houver resposta essa matéria será atualizada. 

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