Em liquidação extrajudicial, Uniletra estava sendo vendida

Corretora de investimentos Uniletra iria passar por negociações Crédito: Pixabay

Uniletra Corretora estava negociando sua venda com a Hub Capital um mês antes da intervenção do estava negociando sua venda com aum mês antes da intervenção do Banco Central (BC) . Para que o negócio passasse a valer era preciso que o pelo BC formalizasse a operação, o que não aconteceu. Na última quinta-feira (13), o órgão regulador do sistema financeiro brasileiro decretou a liquidação extrajudicial da empresa junto com a Dacasa Financeira , que faz parte do mesmo grupo.

No final de janeiro deste ano, Alexandre Marchetti, ex-sócio da XP Investimentos, e Duda Gouvêa Vieira, especialista do setor de tecnologia, compraram a corretora capixaba Uniletra, de acordo com informações do jornal Valor Econômico. A intenção era consolidar o negócio em que agentes autônomos de investimentos (AAI) seriam acionistas de uma holding ligada à Hub Capital.

Um ex-funcionário da Uniletra que agora faz parte da Hub Capital, contou à reportagem que desde o mês passado os funcionários estavam migrando de uma empresa para a outra e neste mês começariam a migrar também os clientes, o que não chegou a ocorrer.

A corretora capixaba pertence à família Dadalto, que também é proprietária da Dacasa Financeira. Ainda segundo o valor Econômico, na negociação, os antigos acionistas manteriam uma participação minoritária no negócio, de menos de 2%.

Os investimentos previstos em infraestrutura tecnológica e na reorganização da Uniletra seriam na ordem de R$ 25 milhões. A Hub Capital tem dez escritórios de agentes autônomos e três dezenas de profissionais. Ela também conta com cerca de R$ 2 bilhões em custódia e outros R$ 4 bilhões em migração.

A Uniletra foi procurada para explicar o motivo de o negócio com a Hub Capital não ter prosperado. A empresa respondeu que "para esta demanda, a empresa ainda não tem essas informações".

EMPIRICUS TENTOU COMPRAR A UNILETRA EM 2018

Essa não foi a primeira tentativa de negociação envolvendo a Uniletra. Em fevereiro de 2018, sócios da Empiricus, consultoria independente de análise de investimentos, tentaram comprar a corretora capixaba.

A Empiricus inicialmente nasceria por meio dessa aquisição da corretora do grupo Dadalto para aproveitar o CNPJ da empresa e não ter que passar por todo o processo de aprovações dos órgãos reguladores para a abertura de uma nova instituição financeira. Na época a Empiricus não confirmou a compra da Uniletra.

No início de 2018, daquele mesmo ano, segundo o Estadão, a Uniletra contava com R$ 100 milhões em patrimônio líquido e uma carteira de 2 milhões de clientes. Já o faturamento da corretora, que integra o mesmo grupo econômico da Dacasa Financeira, girava em torno de R$ 1 bilhão por ano.

QUEM É A UNILETRA?