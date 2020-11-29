48 cidades do ES vão ganhar salas de apoio ao empreendedor

Empreendedorismo: salas para atendimento serão instaladas em mais cidades Crédito: Divulgação

Os 78 municípios do Espírito Santo terão salas do empreendedor até o final do primeiro semestre de 2021, espaços que vão oferecer capacitação e apoio aos empresários e promover o empreendedorismo em todo o Estado, contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios nos municípios capixabas. Com isso, o Espírito Santo deve se tornar o primeiro Estado do Brasil a estar totalmente coberto pela sala do empreendedor.

ES 100% Empreendedor, o programa foi anunciado nesta semana como uma das medidas Batizado de, o programa foi anunciado nesta semana como uma das medidas do Plano Espírito Santo - Convivência Consciente , programa para impulsionar a retomada da economia capixaba. O objetivo é adotar ações que contribuam para o enfrentamento da crise causada pelo novo coronavírus e que estimulem o dinamismo econômico local.

As salas serão um local onde o empreendedor buscará informações e será orientado sobre como abrir seu negócio ou manter uma empresa já existente. Os empreendedores também poderão realizar cursos pelo Sebrae.

Apesar de não ter como finalidade direta a concessão de crédito, as salas de empreendedorismo poderão trabalhar em conjunto com o Programa Nosso Crédito, da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas (Aderes), autarquia do governo do Estado. O programa oferece microcrédito com juros mais baixos do que os praticados no mercado para pequenos negócios.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, atualmente, 48 municípios do Estado não possuem esse local de atendimento destinado exclusivamente ao empreendedor individual. A criação e cobertura integral da sala está prevista na lei do Micro Empreendedor Individual (MEI).

A prefeitura vai assinar um termo de compromisso com o Estado. Cada município vai ser responsável por prover um espaço e ceder um servidor municipal, que será um agente de desenvolvimento a ser capacitado pelo Sebrae. O governo equipará o local com mobília e eletrônicos, explica.

Já os 30 municípios que contam com salas de empreendedorismo receberão melhorias. Dentre eles estão Anchieta, Marataízes e Cariacica. A ideia, segundo o secretário, é dar as mesmas condições de desenvolvimentos a todas as cidades do Estado.