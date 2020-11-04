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Retomada da economia

Guia tem 110 dicas para o seu negócio vencer a crise. Baixe e compartilhe

Há sugestões para quem trabalha com o comércio, material de construção,  turismo, produção de alimentos, artesanato, economia criativa, entre outros segmentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 11:30

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 11:30

Cartilha dá dicas para quem quer sair da crise
Cartilha dá dicas para quem quer sair da crise Crédito: Arte Geraldo Neto
A pandemia do novo coronavírus gerou uma crise econômica sem precedentes em todo o mundo e atingiu em cheio as micro e pequenas empresas. Porém, a economia começa a dar sinais de melhora e economistas já dizem que essa recuperação será mais rápida do que a queda registrada no período mais crítico do isolamento social. 
Já de olho nessa retomada dos próximos meses, A Gazeta elaborou uma cartilha com 110 dicas ajudar quem quer empreender ou superar a crise nos negócios. Há sugestões para quem trabalha com o comércio, material de construção, turismo, alimentação, artesanato, economia criativa, entre outros segmentos. Dentre as orientações, está a ampliação da presença digital nas redes sociais. Baixe a cartilha em PDF e compartilhe com seus amigos no WhatsApp.

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110 dicas para blindar o seu negócio na crise

Veja as orientações dos especialistas para você continuar sua atividade empresarial, dando um drible nas perdas causadas pela pandemia
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