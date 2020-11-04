Guia tem 110 dicas para o seu negócio vencer a crise. Baixe e compartilhe

Já de olho nessa retomada dos próximos meses, A Gazeta elaborou uma cartilha com 110 dicas ajudar quem quer empreender ou superar a crise nos negócios. Há sugestões para quem trabalha com o comércio, material de construção, turismo, alimentação, artesanato, economia criativa, entre outros segmentos. Dentre as orientações, está a ampliação da presença digital nas redes sociais. Baixe a cartilha em PDF e compartilhe com seus amigos no WhatsApp.