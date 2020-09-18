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Negócios virtuais

Gerente do Facebook dá dicas de negócios digitais em live de A Gazeta

Entrevista será realizada no Facebook de A Gazeta nesta sexta-feira (18) e transmitida também no site

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 09:51
Nesta sexta-feira, às 14 horas, A Gazeta vai fazer uma live no Facebook para os pequenos empresários que querem aproveitar a oportunidade de ter um negócio nas redes sociais. A entrevista contará com a participação do gerente de Empreendedorismo do Facebook para a América Latina, Jorge Lisauskas, e será transmitida também no site.
Ele vai dar algumas dicas para empreendedores e falar de iniciativas da plataforma para ajudar quem decidiu investir no próprio negócio. É bom lembrar que a pandemia do novo coronavírus mudou a forma de consumo das pessoas, que passaram a comprar mais produtos e serviços pela internet. Participe!
Jorge Lisauskas, gerente de empreendedorismo do Facebook para a América Latina
Jorge Lisauskas, gerente de empreendedorismo do Facebook para a América Latina participa de live de A Gazeta Crédito: Divulgação/Facebook

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