Gerente do Facebook dá dicas de negócios digitais em live de A Gazeta

Nesta sexta-feira, às 14 horas, A Gazeta vai fazer uma live no Facebook para os pequenos empresários que querem aproveitar a oportunidade de ter um negócio nas redes sociais. A entrevista contará com a participação do gerente de Empreendedorismo do Facebook para a América Latina, Jorge Lisauskas, e será transmitida também no site.
Ele vai dar algumas dicas para empreendedores e falar de iniciativas da plataforma para ajudar quem decidiu investir no próprio negócio. É bom lembrar que a pandemia do novo coronavírus mudou a forma de consumo das pessoas, que passaram a comprar mais produtos e serviços pela internet. Participe!