Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta quinta-feira
Problemas na conexão

Facebook e Instagram apresentam instabilidade nesta quinta-feira

Ambos os sites, de propriedade do Facebook, exibiam de forma intermitente uma mensagem de erro que dizia, em inglês: 'Desculpe, algo deu errado'

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 16:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 16:51
Instagram e Facebook apresentaram instabilidade
Instagram e Facebook apresentaram instabilidade Crédito: Befunky
As redes sociais Instagram e Facebook apresentaram instabilidade nesta quinta-feira (17), por volta das 15h20.
Ambos os sites, de propriedade do Facebook, exibiam de forma intermitente uma mensagem de erro que dizia, em inglês: "Desculpe, algo deu errado. Estamos trabalhando nisso e vamos consertar assim que possível".
Segundo o Downdetector, que monitora o funcionamento de redes sociais, por volta das 15h30 mais de 10 mil usuários já haviam reclamado sobre falha nos serviços. Às 15h40, a situação já aparentava ter sido normalizada em ambos os sites.
Ainda conforme o Downdetector, as reclamações no Brasil estavam concentradas no Sudeste do país, mas também houve queixas na Europa e em países como Estados Unidos, México e Peru e na Europa.
A hashtag #instagramdown chegou aos tranding topics do Twitter nesta tarde.
O Facebook tem 2,2 bilhões de contas ativas, sendo 130 milhões delas brasileiras. Já o Instagram conta com 91 milhões de usuários brasileiros, sendo o terceiro país mais ativo na rede social, atrás apenas dos Estados Unidos (130 milhões) e da Índia (100 milhões).
Procurado, o Facebook ainda não havia se posicionado sobre a falha de funcionamento até a publicação desta reportagem.

Veja Também

Relações na pandemia: é hora de reavaliar quem são os seus amigos?

Em terra de ninguém, quem respeita a lei de proteção de dados é rei!

Mulheres fazem mais uso das redes sociais como canal de vendas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gordura no fígado
Gordura no fígado: entenda os principais sinais silenciosos e como tratar
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 18/04/2026 
Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados