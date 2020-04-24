Empresários do ES lamentam saída de Moro e pedem ação contra a Covid-19

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A renúncia de Sergio Moro ao cargo de ministro da Justiça do governo Bolsonaro repercutiu de forma negativa no meio empresarial capixaba. Segundo representantes dos setores produtivos do Espírito Santo , essa é uma grande perda para o país, principalmente em relação ao combate à corrupção, que era uma das bandeiras do presidente da República propagada por muitos empresários.

A decisão de Moro traz mais ruídos para o país e aumenta as incertezas dos investidores sobre o processo de recuperação brasileira. Além disso, há uma preocupação sobre uma possível queda do ministro da Economia, Paulo Guedes, nos próximos dias.

Após o anúncio, realizado no final da manhã desta sexta-feira (24), as ações nacionais caíram na B3 e o dólar voltou a subir. A preocupação dos setores é que o presidente emite sinais divergentes para mercado, o que aumenta a incerteza de futuro do país para os investidores.

VEJA O QUE DIZ CADA SETOR

Construção civil: "Agora é o momento de pensar no Brasil"

Paulo Baraona, presidente do Sinduscon Crédito: Arquivo/A Gazeta

O presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon), Paulo Alexandre Baraona, ressaltou que Moro é considerado um baluarte do combate à corrupção e ao crime organizado, o que gera uma desconfiança. Ainda de acordo com ele, o momento agora é de pensar no Brasil e o setor produtivo tem uma grande contribuição a dar, mas, para isso, todos os poderes precisam estar unidos.

"Tudo o que não precisamos é piorar a situação em que nos encontramos, de pandemia. É importante que o setor produtivo tenha calma para não piorar a situação. Temos que pensar mais no Brasil e menos na política partidaria. Queremos que a saída do Moro não cause uma descontinuidade do trabalho que ele vinha realizando de combate à corrupção" Paulo Alexandre Baraona - presidente do Sinduscon

Federação da Agricultura: "Parece que é uma política de governo e não de Estado"

Júlio Rocha, presidente do Federação da Agricultura Crédito: CNA/Divulgação

Segundo o presidente da Federação da Agricultura, Júlio Rocha, as decisões tomadas por Bolsonaro têm que ter racionalidade e limites. A exoneração de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal, que culminou com a renúncia de Moro, para ele, "parece que é uma política de governo e não de Estado".

"Nós como cidadãos lamentamos. Porque [Moro] é um homem que foi um alicerce do princípio de moralização. As políticas deveriam ser quase sempre e no máximo possível de Estado, o que se caracteriza no exercício de uma política de governo" Júlio Rocha - presidente da Federação da Agricultura

Federação dos Transportes: "Saída de Moro é uma notícia de impacto"

Jerson Picoli, presidente da Fetransportes Crédito: Fetransportes/Divulgação

De acordo com o presidente da Federação de Transportes do Espírito Santo (Fetransportes), Jerson Picoli, a saída de Moro é uma notícia de impacto para todo o país. Para ele, o, agora, ex-ministro é uma perda muito grande para a imagem do governo federal. "Ele poderia contribuir muito com o governo. O Brasil todo o reconhece [Moro] como tendo uma boa equipe."

"Já uma possível saída do Guedes também seria uma perda ainda maior. Estamos conduzindo a economia e em meio a uma pandemia e o mundo todo está tendo perdas muito grandes. Essa é uma situação muito delicada" Jerson Picoli - presidente da Fetransportes

Federação das Indústrias: "O país tem grandes desafios a enfrentar"

Léo de Castro, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, diz que país precisa estar focado em combater a pandemia Crédito: Carlos Alberto Silva

O presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Léo de Castro, aponta que país tem grandes desafios a enfrentar. Para ele, o foco neste momento de crise deve ser no combate à pandemia do coronavírus.