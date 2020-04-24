Se povo foi às ruas após a carta de Vargas, o que fará agora?

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, fala a imprensa sobre seu pedido de demissão do cargo Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Os acontecimentos envolvendo a presidência da República no Brasil nos últimos dias parecem seguir um modelo histórico, que começa com grande popularidade, seguido por tentativas frustradas de mudanças estruturais, coroadas por desmandos e autoritarismo, com busca de bodes expiatórios e, enfim, um último ato magistral daqueles de tirar o fôlego dos telespectadores atônitos diante das telas da televisão, do celular e dos computadores!

A República brasileira flerta desde o seu nascimento, em 1889, com o autoritarismo. Fruto de um primeiro golpe, ampara-se, desde então, na força estética e militar do Exército brasileiro. Sempre que a presidência entrou em crise, tivemos algum tipo de intervenção militar, oculta (lembro do Contragolpe ou Golpe Preventivo do Marechal Lott em 1955) ou ostensiva, como a que vivemos em 1964.

Ora, depois de mais de 30 anos da Constituição Cidadã, o povo brasileiro, seguindo a tendência mundial de recrudescimento dos valores democráticos em nome da segurança e do combate à corrupção, elege um novo presidente da República que promete mudar a cara da política brasileira. O seu compromisso era o combate à corrupção e à violência, os grande males do país. Para isso, traz consigo no Ministério da Justiça a maior estrela no combate à corrupção do Brasil à época, o juiz e agora ex-ministro Sergio Moro , o grande herói da Operação Lava Jato

Esse atuar do presidente, segundo Moro, torna-se, então, incompatível com a democracia e com o Estado de direito, que ele jurou como magistrado e ministro da Justiça proteger. Seria contraditório, portanto, permanecer como ministro neste governo e renuncia ao cargo.

Muito se pode especular aqui, pois um ato final tão grandioso, mesmo na história política brasileira, nunca se viu. Mesmo que o trâmite seja uma repetição do passado, a grandiosidade da cena de encerramento desta sexta-feira (24) supera tudo o que já se viu, ouso dizer que até mesmo a Carta Testamento de Getúlio Vargas tinha um conteúdo menos revelador, tanto é que ainda hoje se especula sobre ela. A entrevista coletiva de Moro foi mais direta do que a carta de Vargas, isso já se pode dizer.

Se a população foi à rua em massa após tomar conhecimento da carta de Vargas, o que será que os cidadãos brasileiros vão fazer agora?

Há muito que se analisar, se observar e debater ainda, mas, certamente, podemos dizer que a era do combate à corrupção provou-se incapaz de combater a corrupção sistêmica que corrói as instituições políticas do país, inclusive a presidência da República.