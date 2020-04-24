Analista fala em live sobre os impactos econômicos da renúncia do Moro

A queda do ex-juiz Sergio Moro do comando do Ministério da Justiça tem provocado uma série de instabilidades no mercado financeiro nesta sexta-feira (24). O presidente Jair Bolsonaro foi eleito devido ao seu projeto de combate à corrupção e tinha o apoio dos investidores por causa do seu discurso eleitoral favorável a medidas liberais na economia.
As incertezas têm rondado o país com a saída de Moro, após acusações de interferência do presidente em investigações sobre a indústria das fake news e contra seus filhos. O cenário ficou ainda mais turvo com a possibilidade de o Brasil criar o Pró-Brasil, um novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O modelo adotado nos governos do PT era um vultuoso de infraestrutura, mas com graves problemas de eficiência e corrupção.
O especialista em mercado de capitais Fernando Galdi participa de live às 14 horas desta sexta-feira com a colunista de Economista de A Gazeta Beatriz Seixas para avaliar o atual cenário político e econômico e as consequências disso para os investimentos num período de grave crise provocada pela pandemia do coronavírus.