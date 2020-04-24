O Brasil é uma República ou uma republiqueta de bananas?

Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Somos uma autêntica República moderna alicerçada em princípios democráticos ou uma republiqueta de bananas submetida aos caprichos pessoais e políticos do chefe de plantão no Palácio do Planalto? A resposta teremos em breve. O destino do país está nas mãos das forças vivas e democráticas da Nação, que assistiram hoje (24), estarrecidas, ao enfileiramento de crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro expostos no pronunciamento de despedida do cargo do agora ex-ministro da Justiça Sérgio Moro

É inconcebível e intolerável, se comprovadas as graves denúncias feitas por Moro , que o país conviva com um presidente da República que não hesita em afrontar a Constituição e o Estado Democrático de Direito para proteger seus interesses pessoais. É preciso que se apure tudo e, se for o caso, que Bolsonaro seja afastado do poder para o bem do país e da nossa democracia.

A tentativa de interferir nas investigações da Polícia Federal - uma Polícia de Estado, não de governo, bem entendido - viola a Constituição, é crime de responsabilidade. No afã de proteger seus filhos alucinados e mimados da investigação da PF, ele vilipendia a instituição Presidência da República, mostrando que não tem estatura moral e política para exercê-la. E a falta de impessoalidade na gestão se configura em mais um crime de responsabilidade

Nada de tergiversar. Cadê o procurador-geral da República, que até agora tem se mostrado, em atos e omissões, como autêntico “procurador-geral do presidente da República”? O senhor Augusto Aras não pode prevaricar, não pode deixar de cumprir seu papel institucional, e deve, com urgência, abrir um processo de investigação dos crimes apontados pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública contra Bolsonaro.

Ao Congresso Nacional, ainda que com todas as dificuldades de se reunir por causa da pandemia do novo coronavírus, cabe a tarefa de instaurar, imediatamente, uma CPI para apurar todos os crimes supostamente cometidos pelo presidente. E, se forem confirmadas as acusações, não há outro remédio: é preciso que seja aberto um processo de impeachment. Um processo doloroso, decerto, mas necessário porque o país e a democracia não podem continuar sangrando indefinidamente por atos irresponsáveis e afrontosos à lei.

E à sociedade civil organizada, um desses pilares que chamo de forças vivas da Nação no começo deste texto, é reservado o papel ativo de vigilância e cobrança das medidas saneadoras, para o bem do país, do seu povo, das instituições.

O ex-ministro Moro, apesar da sua ingenuidade política em acreditar na profissão de fé republicana do ex-capitão, prestou um relevante serviço ao Brasil expondo as articulações antirrepublicanas e antidemocráticas de Bolsonaro, um homem que já deu provas contundentes de despreparo para comandar os destinos do país. Ainda mais agora, com a pandemia da Covid-19, que requer medidas de distanciamento social, as quais ele debocha, viola e sabota.