Dia das Mães: lojas vão vender por drive-thru, delivery e com hora marcada

Comércio poderá vender com hora marcada ou por drive-thru Crédito: Pixabay

Para que as vendas não fiquem completamente perdidas, algumas alternativas foram liberadas e já começam a ser implementadas por alguns estabelecimentos, como as vendas por drive-thru, delivery e atendimento com hora marcada.

Os lojistas podem, a partir desta segunda-feira (4), fazer atendimentos individuais aos clientes contanto que eles tenham hora marcada. Só será autorizada a entrada de um cliente por vez e as portas do estabelecimento devem se manter fechadas, tudo para evitar que se formem filas.

Para aquelas lojas que possuem estacionamento próprio, também foi autorizada o drive-thru. Isso significa que os clientes podem ir até a loja comprar, mas devem permanecer dentro do veículo durante todo o tempo.

Além disso, como já havia sido previsto em decretos anteriores, os comerciantes poderão vender através de delivery. Nesse caso, o consumidor escolhe o produto por um site ou rede social da loja e o recebe em casa.

As medidas contemplam apenas o comércio de rua. Oficialmente, ainda não há uma definição sobre como deverão funcionar os estabelecimentos em shoppings durante esse período.

Quanto mais tem isolamento social, mais poderemos dar liberdade ao comércio. Como o próprio governador diz, o que estamos fazendo (com essas medidas) é dar um canudinho para o comerciante da Grande Vitória respirar. Porque não estamos conseguindo manter o nível de isolamento acima de 50% que permitirá maior flexibilização, explicou o secretário de Governo do Estado, Thyago Hoffmann, em entrevista à rádio CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (4).

ESTADO ESTUDA RODÍZIO ENTRE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Estamos discutindo com indústria, comércio e outros setores. Vamos precisar criar um mecanismo em que todos sobrevivam, includindo os comerciantes. Para isso, teremos que fazer um rodízio. Essa discussão estamos abrindo com o Fórum das Federações. Quarta (6) teremos mais uma rodada de conversas para ver como podemos evoluir, disse.

"Nós temos que nos acertar com o governo, entrar em acordo e encontrar um novo modelo para a gente começar começar a operar. Porque já vamos para 60 dias fechados, não temos uma boa solução até então e sem uma boa previsão, embora o governo sinalize que na semana que vem isso poderá ser possível. Quem sabe ele consiga abrir esse comércio a partir de quarta-feira (6). Os números melhorando, com a nossa colaboração, isso poderá ser possível, vamos trabalhar para isso, afirmou o diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.

SHOPPINGS PROPÕEM DRIVE-THRU DAS 10H AS 20H

Ainda que o funcionamento das lojas de rua na Grande Vitória tenha sido um pouco flexibilizado, ainda não há uma definição sobre as lojas de shoppings. Segundo Thyago Hoffmann, a categoria deve entregar ao governo ainda nesta segunda-feira (4) uma proposta de funcionamento através de drive-thru, similar ao que foi feito com as vendas de chocolate na Páscoa.

Segundo o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e diretor do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a categoria enviou documento com detalhamento de como devem funcionar os estabelecimentos.

Foi proposto horário de funcionamento entre 10h e 22h com drive-thru na área de estacionamento. O cliente escolhe o produto e faz a compra direto com o lojista, entra no shopping, pega a sacola de dentro do carro e vai embora, explica.

O pagamento pode ser feito no momento da escolha do produto ou no momento da retirada, assim como aconteceu no período de Páscoa.

É um paliativo. O comércio em geral está sofrendo demais. São mais de 40 dias fechados e se ainda previsão de retorno. Em uma situação como essa, que é a segunda semana mais importante do ano para o varejo, essa flexibilização contribui, mas não é suficiente, afirmou.

SHOPPINGS JÁ ANUNCIAM VENDAS EM NOVO FORMATO

Alguns shoppings na Grande Vitória já anunciaram as alternativas que terão para venda de Dia das Mães nesta semana. O Shopping Vitória fará uma vitrine virtual com vários produtos. Os clientes poderão escolher e ir buscar no sistema de drive-thru a partir desta terça (5).

Segundo o shopping, haverá a "exposição de produtos de mais de 40 lojas, onde o cliente poderá fazer suas compras online". Basta "acessar o site do Shopping, escolher a loja e entrar em contato com o lojista para adquirir o produto que deseja". A retirada do produto poderá ser feita a partir desta terça-feira, no drive-thru do shopping, localizado próximo a entrada principal, de 10h às 20h.

Os maiores shoppings do Espírito Santo

Os shoppings do grupo Sá Cavalcante (Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara) estão realizando a ação "pick-up store", onde o cliente realiza suas compras online, diretamente com os lojistas via whatsapp, telefone ou instagram, e podem retirar de forma segura, organizada e agendada com o lojista, num ponto específico de retirada, sem sair do carro, no estacionamento do shopping.