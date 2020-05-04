Dia das Mães: lojas vão vender por drive-thru, delivery e com hora marcada

O Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, é a segunda data mais importante para o varejo, perdendo apenas para o Natal. Contudo, o avanço do coronavírus no Espírito Santo fez com que o governo decidisse manter o comércio fechado até o próximo domingo (10) nas cidades com maior risco de transmissão do novo coronavírus - Alfredo Chaves, Cariacica, Fundão, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.
Para que as vendas não fiquem completamente perdidas, algumas alternativas foram liberadas e já começam a ser implementadas por alguns estabelecimentos, como as vendas por drive-thru, delivery e atendimento com hora marcada.
Os lojistas podem, a partir desta segunda-feira (4), fazer atendimentos individuais aos clientes contanto que eles tenham hora marcada. Só será autorizada a entrada de um cliente por vez e as portas do estabelecimento devem se manter fechadas, tudo para evitar que se formem filas.
Para aquelas lojas que possuem estacionamento próprio, também foi autorizada o drive-thru. Isso significa que os clientes podem ir até a loja comprar, mas devem permanecer dentro do veículo durante todo o tempo.
Além disso, como já havia sido previsto em decretos anteriores, os comerciantes poderão vender através de delivery. Nesse caso, o consumidor escolhe o produto por um site ou rede social da loja e o recebe em casa.
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As medidas contemplam apenas o comércio de rua. Oficialmente, ainda não há uma definição sobre como deverão funcionar os estabelecimentos em shoppings durante esse período.
Quanto mais tem isolamento social, mais poderemos dar liberdade ao comércio. Como o próprio governador diz, o que estamos fazendo (com essas medidas) é dar um canudinho para o comerciante da Grande Vitória respirar. Porque não estamos conseguindo manter o nível de isolamento acima de 50% que permitirá maior flexibilização, explicou o secretário de Governo do Estado, Thyago Hoffmann, em entrevista à rádio CBN Vitória na manhã desta segunda-feira (4).
ESTADO ESTUDA RODÍZIO ENTRE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Na mesma ocasião, Hoffmann mencionou que o governo também estuda um sistema de rodízio de abertura entre os principais setores da economia (comércio, indústria e serviços) para tentar diluir o prejuízo causado pela crise do novo coronavírus e evitar aglomerações, mantendo o nível de isolamento.
Estamos discutindo com indústria, comércio e outros setores. Vamos precisar criar um mecanismo em que todos sobrevivam, includindo os comerciantes. Para isso, teremos que fazer um rodízio. Essa discussão estamos abrindo com o Fórum das Federações. Quarta (6) teremos mais uma rodada de conversas para ver como podemos evoluir, disse.
É na quarta-feira que a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) espera que o governador Renato Casagrande mude de ideia sobre a abertura das lojas, ainda em tempo para as compras de Dia das Mães.
"Nós temos que nos acertar com o governo, entrar em acordo e encontrar um novo modelo para a gente começar começar a operar. Porque já vamos para 60 dias fechados, não temos uma boa solução até então e sem uma boa previsão, embora o governo sinalize que na semana que vem isso poderá ser possível. Quem sabe ele consiga abrir esse comércio a partir de quarta-feira (6). Os números melhorando, com a nossa colaboração, isso poderá ser possível, vamos trabalhar para isso, afirmou o diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
SHOPPINGS PROPÕEM DRIVE-THRU DAS 10H AS 20H
Ainda que o funcionamento das lojas de rua na Grande Vitória tenha sido um pouco flexibilizado, ainda não há uma definição sobre as lojas de shoppings. Segundo Thyago Hoffmann, a categoria deve entregar ao governo ainda nesta segunda-feira (4) uma proposta de funcionamento através de drive-thru, similar ao que foi feito com as vendas de chocolate na Páscoa.
Segundo o coordenador estadual da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) e diretor do Shopping Vitória, Raphael Brotto, a categoria enviou documento com detalhamento de como devem funcionar os estabelecimentos.
Foi proposto horário de funcionamento entre 10h e 22h com drive-thru na área de estacionamento. O cliente escolhe o produto e faz a compra direto com o lojista, entra no shopping, pega a sacola de dentro do carro e vai embora, explica.
O pagamento pode ser feito no momento da escolha do produto ou no momento da retirada, assim como aconteceu no período de Páscoa.
É um paliativo. O comércio em geral está sofrendo demais. São mais de 40 dias fechados e se ainda previsão de retorno. Em uma situação como essa, que é a segunda semana mais importante do ano para o varejo, essa flexibilização contribui, mas não é suficiente, afirmou.
SHOPPINGS JÁ ANUNCIAM VENDAS EM NOVO FORMATO
Alguns shoppings na Grande Vitória já anunciaram as alternativas que terão para venda de Dia das Mães nesta semana. O Shopping Vitória fará uma vitrine virtual com vários produtos. Os clientes poderão escolher e ir buscar no sistema de drive-thru a partir desta terça (5).
Segundo o shopping, haverá a "exposição de produtos de mais de 40 lojas, onde o cliente poderá fazer suas compras online". Basta "acessar o site do Shopping, escolher a loja e entrar em contato com o lojista para adquirir o produto que deseja". A retirada do produto poderá ser feita a partir desta terça-feira, no drive-thru do shopping, localizado próximo a entrada principal, de 10h às 20h.
Os maiores shoppings do Espírito Santo
Os shoppings do grupo Sá Cavalcante (Praia da Costa, Mestre Álvaro, Montserrat e Moxuara) estão realizando a ação "pick-up store", onde o cliente realiza suas compras online, diretamente com os lojistas via whatsapp, telefone ou instagram, e podem retirar de forma segura, organizada e agendada com o lojista, num ponto específico de retirada, sem sair do carro, no estacionamento do shopping.
No caso do grupo, "os shoppings disponibilizarão nas redes sociais a divulgação das lojas que estão realizando as vendas online. Os interessados deverão acessar o Instagram ou Whatsapp da loja para terem informações de produtos, preços e tamanhos para decidir por sua compra e finalizá-la. Após a conclusão, o cliente com o lojista poderá agendar o melhor dia e horário para a retirada do produto no ponto "pick-up store" no estacionamento do shopping, entre os dias 05 e 08 de maio", informou.