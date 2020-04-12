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"Coronavoucher"

CPF ou app com problema: corrija erros ao pedir o auxílio de R$ 600

Muitas pessoas estão com dificuldades para se inscrever no aplicativo ou no site do benefício. Veja o que fazer se tiver problemas no cadastro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2020 às 10:07

Publicado em 12 de Abril de 2020 às 10:07

Aplicativo do caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial
Aplicativo da Caixa em que é feito o pedido do auxílio emergencial Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Muitas pessoas estão com dificuldades para se inscrever no aplicativo ou no site do auxílio emergencial. O programa tem informado a alguns usuários que há um problema no CPF. Além disso, devido à alta demanda, os canais de comunicação saem do ar em alguns momentos. Mas afinal que problemas são esses e como resolvê-los?
Os pagamentos do auxílio emergencial, que ficou conhecido como "coronavoucher", devido à crise causada pelo coronavírus (Covid-19), começaram a ser feitos na quinta-feira (9) da semana passada.
Mais de 30 milhões de brasileiros realizaram o cadastro para receber o benefício. Essa renda mínima é uma forma de socorrer, por até três meses, trabalhadores informais, desempregados, MEIs, inscritos no Cadastro Único e contribuintes individuais do INSS, que cumpram requisito de renda média. 

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No primeiro dia de crédito em conta, o benefício foi creditado na conta poupança de 2.150.497 clientes da Caixa e de outros 436.078 na de clientes do Banco do Brasil. Ao todo, mais de 2,5 milhões de cidadãos já foram beneficiados, tendo sido disponibilizado cerca de R$ 1,5 bilhão.
Data: 09/04/2020 - ES - Vitória - Receita Federal da Avenida Beira Mar - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Receita Federal da Avenida Beira Mar com as portas baixadas e uma fila se formando do lado de fora Crédito: Fernando Madeira

ONDE SOLICITAR O BENEFÍCIO DE R$ 600?

Para solicitar o benefício, trabalhadores que forem microempreendedores individuais (MEIs), informais sem registro ou contribuintes individuais do INSS devem se inscrever pelo site ou aplicativo da Caixa. Quem já recebe o Bolsa Família, ou que estão inscritos no Cadastro Único, não precisa se inscrever, pois, o pagamento será feito automaticamente.

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A Caixa ainda disponibilizou o telefone 111 para tirar dúvidas dos trabalhadores sobre o auxílio. É importante lembrar que não é possível se inscrever pelo telefone, ele é apenas tirar dúvidas.

MEU CADASTRO ESTÁ DANDO ERRO. E AGORA? 

A Receita Federal orienta que o cidadão acesse novamente o aplicativo da Caixa, em diferentes períodos do dia, buscando seu cadastramento, pois a habilitação pode não ser possível na primeira tentativa.

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Mas, se depois de algumas tentativas você não conseguir por causa da impossibilidade na habilitação por pendência no CPF no aplicativo da Caixa, verifique se o seu CPF encontra-se na situação "regular" por meio da consulta no site da Receita Federal (RF) clicando aqui.
Ter CPF ativo é um dos pré-requisitos para os beneficiários receberem o auxílio emergencial do governo federal. Por isso, é importante saber qual a situação desse documento. 

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COMO SABER SE O PROBLEMA É COM O MEU CPF?

O CPF é utilizado para identificar o cidadão na Receita Federal. Na semana passada, a RF começou o processamento para regularizar os CPFs suspensos por pendências eleitorais, não passíveis de saneamento neste momento junto aos cartórios eleitorais, pois esses se encontram fechados por conta da pandemia da Covid-19.

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De acordo com a Caixa, a atualização da situação do CPF na Receita Federal não muda automaticamente as informações no aplicativo da Caixa. "Essas informações são encaminhadas pela Receita Federal para a Caixa em processamento noturno, podendo levar até três dias para que a base do aplicativo esteja atualizada", explicou em nota.

COMO REGULARIZAR O CPF NA RECEITA FEDERAL?

Caso seja preciso regularizar os dados do CPF você vai ter que fazê-lo de forma online e gratuita pelo site da Receita Federal na Internet pelas seguintes opções:
  • Realizando, preferencialmente, o preenchimento do formulário eletrônico "Alteração de Dados Cadastrais no CPF: clique aqui
  • Chat CPB: clique aqui 
  • Orientações para regularizar o CPF: clique aqui
Para os casos em que não for possível regularizar pelo site, o atendimento será por e-mail corporativo da Receita Federal ou presencialmente em uma das unidades. Veja os e-mail por Estado:
Nas agências do Correios de todo o país, também é possível realizar a regularização cadastral e a alteração de dados como data de nascimento, número do título eleitoral, endereço, nome da mãe e a mudança de sexo.

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O QUE FAÇO SE MEU CPF ESTIVER REGULARIZADO E O APLICATIVO CONTINUAR APONTANDO QUE O PROBLEMA É COM ELE? 

Se o CPF estiver regular no site da RF, qualquer restrição apresentada pelo aplicativo Caixa não deve estar relacionada a uma pendência com ao órgão. Por isso, é importante verificar no ato do preenchimento dos dados se o seu nome, o da sua mãe (se houver) e se sua data de nascimento coincidem com os dados constantes na base CPF da Receita Federal.

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O QUE FAÇO SE CONTINUAR COM DIFICULDADES DE ME CADASTRAR?

Caso você esteja com o CPF regularizado e ativo, tenha realizado o cadastro corretamente e ainda assim continue sem conseguir realizar o cadastro, o passo seguinte é procurar a Caixa pelos seguintes canais de atendimento:

COMO FAZER UM CPF?

Nos Correios, é possível obter a inscrição do CPF para quem ainda não tem o documento. Para solicitar a inscrição no cadastro, o cidadão deve comparecer a uma unidade dos Correios com a documentação necessária e pagar o valor de R$ 7,00. O número do documento sai na hora.

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