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Caixa paga auxílio emergencial aos nascidos em outubro nesta quarta (10)

Beneficiários poderão sacar ou transferir a segunda parcela do benefício de R$ 600. A transferência de valores pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 19:01

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 19:01

Auxílio emergencial do governo federal
Aplicativo do auxílio emergencial do governo federal Crédito: Siumara Gonçalves
Quem faz aniversário no mês de outubro e que recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 até 30 de abril poderá sacar ou transferir a segunda parcela a partir desta quarta-feira (10). Ao todo 2,6 milhões de pessoas devem receber o benefício. Até esta terça-feira (9), essas pessoas só poderiam pagar contas ou boletos com o valor depositado na poupança social digital da Caixa
O atendimento vai contemplar os informais, desempregados e outras pessoas que se inscreveram no site ou no aplicativo para receber o benefício.  De 30 de maio a 09 de junho, o banco realizou o pagamento em espécie aos nascidos entre janeiro e setembro. Na semana passada, foram contemplados os beneficiários do Programa Bolsa Família.
Para evitar aglomeração na porta das agências, o calendário de pagamentos é dividido de acordo com o mês de nascimento do beneficiário (veja o calendário no final da matéria). É importante lembrar que a transferência de valores pode ser feita pelo aplicativo sem a necessidade de ir até uma agência.
Para não perder a viagem na hora de ir ao banco, é melhor prestar atenção aos documentos que você deve levar. Além disso, segundo a Caixa, os beneficiários que forem às agências, que terão a triagem nas filas ampliada, fora da sua data para o recebimento de pagamento em espécie não permanecerão no local.

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Para sacar o auxílio emergencial, o beneficiário precisa ir até uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação com foto, que pode ser:
  • Carteira de Trabalho, desde que emitida a partir de 20 de janeiro de 1997;
  • Carteira de Identidade (RG) fornecida pelos órgãos de segurança pública dos Estados. Fique atento ao prazo de validade, se houver; 
  • CNH - Carteira Nacional de Habilitação; 
  •  Carteira Funcional emitida por repartições públicas ou por órgãos de classe dos profissionais liberais, desde que tenha fé pública reconhecida por decreto, observado o prazo de validade, se houver; 
  • Passaporte brasileiro, desde que esteja dentro do prazo de validade.

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CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA

Quem recebe o Bolsa Família e tem direito ao auxílio emergencial, começou a receber o benefício no dia 18 de maio. O último lote de beneficiário foi no dia 29 de maio. Para essas pessoas, o pagamento ocorreu da mesma forma do benefício regular, conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). A renda emergencial pode ser sacada ou transferida normalmente.

CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA POUPANÇA SOCIAL DIGITAL

Os beneficiários do auxílio emergencial que fizeram cadastro no aplicativo ou site da Caixa receberam o crédito da segunda parcela na poupança social digital entre 20 e 26 de maio.  Já o calendário de saques e transferências começou no dia 30 de maio e segue até 15 de junho.

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A poupança social digital é movimentada por meio do aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS. O app permite a realização de pagamentos eletrônicos de contas, assim como compras on-line ou em maquininhas autorizadas com a funcionalidade do cartão virtual de débito. 
Segundo a Caixa, neste momento, a funcionalidade de transferência bancária não estará disponível no aplicativo para os beneficiários da segunda parcela, "de forma a evitar o aumento do movimento em agências bancárias".

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