Caixa paga até R$ 1.045 do FGTS aos nascidos em junho nesta segunda

Recursos do fundo são pagos pelo aplicativo Caixa Tem Crédito: Siumara Gonçalves

nascidos em junho. Os beneficiários, com recursos ativos ou inativos, vão receber os valores, porém terão que esperar para fazer os saques.

Nesta segunda-feira (3), começa mais uma rodada de pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) . A Caixa deposita o valor de até R$ 1.045 em contas poupanças digitais para os. Os beneficiários, com recursos ativos ou inativos, vão receber os valores, porém terão que esperar para fazer os saques.

Nesta primeira fase, o saldo poderá ser usado apenas para pagamento de contas do aplicativo Caixa Tem . O saque em dinheiro e transferências só estarão disponíveis a partir do dia 3 de outubro.

Ao todo, os pagamentos vão contemplar 60,8 milhões de trabalhadores em todo o país, sendo 790 mil pessoas somente no Espírito Santo. A Caixa não informou o número de pessoas que devem ter o dinheiro depositado na etapa de segunda-feira (3).

O valor do saque estabelecido é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as suas contas, ativas e inativas, do FGTS. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de novembro. Caso o dinheiro não seja sacado pelos beneficiários, ele será devolvido à conta vinculada.

Ministério da Economia estima que sejam injetados na economia nacional R$ 36,2 bilhões. Já no Estado os recursos devem movimentar R$ 530 milhões e atender cerca de 790 mil trabalhadores.

O calendário de pagamentos foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador e contém a data de liberação do crédito na conta poupança social digital e a data de quando estarão disponíveis o saque em espécie ou transferência para outras contas. Veja abaixo.

Para evitar golpes, a Caixa alerta os trabalhadores que o banco não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

O trabalhador que desejar consultar saldo, a data de depósito do dinheiro e optar ou não pelo saque deve acessar o site www.fgts.caixa.gov.br . O beneficiário também poderá discar 111 (opção 2) para consultar o valor do saque e a data do depósito.

COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO DO NOVO SAQUE DO FGTS?

O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que tenha. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.

COMO VOU RECEBER O FGTS?

A movimentação do valor do saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem , sem custo, evitando o deslocamento das pessoas até as agências.

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem.

A partir da data de disponibilização dos recursos para saque ou transferência, também de acordo com o mês de nascimento, os trabalhadores poderão transferir os valores para contas em qualquer banco, sem custos, ou realizar o saque em espécie nos terminais de autoatendimento da Caixa e casas lotéricas.

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS?

Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie, seguindo a mesma lógica de pagamento do auxílio emergencial.

Mas se o trabalhador tiver mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro, retira-se da conta inativa de menor valor, depois, da conta inativa de maior valor e, depois, da conta ativa.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO SACAR O FGTS?