Caixa deposita FGTS aos nascidos em março nesta segunda-feira

Aplicativo Meu FGTS da Caixa Crédito: Siumara Gonçalves

(Confira o calendário) Trabalhadores com contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) estão sendo contemplados com o saque-emergencial, que liberou até R$ 1.045 para cada pessoa. Nesta segunda-feira (13), a Caixa deposita em contas digitais os valores para os nascidos em março. Todos os cotistas devem receber em contas poupanças digitais e movimentar o saldo pelo Caixa Tem.

Neste primeiro momento, o saldo poderá ser usado apenas para pagamento de contas e para fazer compras. É importante, no entanto, que a pessoa beneficiada fique atenta à instabilidade do aplicativo Caixa Tem, que apresentou diversos problemas na semana passada, com pessoas ficando mais de três horas em fila virtual para entrar no aplicativo.

790 mil pessoas somente no Os novos pagamentos, que serão feitos até setembro, vão contemplar 60,8 milhões de trabalhadores em todo o país, sendosomente no Espírito Santo

Saque em dinheiro e transferências só estarão disponíveis a partir do dia 25 de julho para os nascidos em janeiro. Para quem faz aniversário em fevereiro, as transações ficam liberadas em 8 de agosto. Já quem nasceu em março vai poder retirar o dinheiro ou migrar para uma outra conta em 22 de agosto.

discar 111 (opção 2) para consultar o valor do saque e a data do depósito. Pelo aplicativo e internet banking os dados estão disponíveis desde o dia 19. Desde o dia 15 de junho, o trabalhador pode ver o saldo, a data e optar ou não pelo saque no site www.fgts.caixa.gov.br . O beneficiário também poderá(opção 2) para consultar o valor do saque e a data do depósito. Pelo aplicativo e internet banking os dados estão disponíveis desde o dia 19.

A estimativa é que sejam injetados na economia nacional R$ 36,2 bilhões. No Estado, os recursos devem movimentar R$ 530 milhões, de acordo com dados do Ministério da Economia. A Caixa não informou o número de pessoas que devem ter o dinheiro depositado nesta segunda-feira.

De acordo com a Medida Provisória (MP) nº 946/2020, o valor do saque é de até R$ 1.045 por trabalhador, considerando a soma dos saldos de todas as suas contas, ativas e inativas, do FGTS. Caso o dinheiro do FGTS não seja sacado pelos beneficiários, ele será devolvido à conta vinculada. Os recursos ficarão disponíveis para saque até 30 de novembro.

De acordo com a Caixa, o calendário de pagamentos foi estabelecido com base no mês de nascimento do trabalhador e contém a data que corresponde ao crédito dos valores na conta poupança social digital, quando os recursos poderão ser utilizados em transações eletrônicas, além da data a partir de quando estarão disponíveis para saque em espécie ou transferência para outras contas. Veja abaixo.

A Caixa lembra que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

COMO SERÁ CALCULADO O PAGAMENTO DO NOVO SAQUE DO FGTS?

O saque será limitado a R$ 1.045 por trabalhador, independentemente do número de contas ativas ou inativas que tenha. Caso o trabalhador tenha um limite menor que R$ 1.045 na conta do FGTS, ele poderá retirar todo o valor.

COMO VAI FUNCIONAR O NOVO SAQUE DO FGTS?

Os trabalhadores vão receber o crédito em conta e terão que esperar alguns dias para sacar os recursos em espécie, seguindo a mesma lógica de pagamento do auxílio emergencial.

Mas se o trabalhador tiver mais que uma conta, a retirada dos valores vai acontecer da seguinte forma: primeiro retira-se da conta inativa de menor valor, depois da conta inativa de maior valor, depois da conta ativa.

O QUE ACONTECE SE EU NÃO SACAR O FGTS?

Caso o crédito dos valores tenha sido feito na poupança social digital do trabalhador e essa conta não seja movimentada até 30 de novembro de 2020, os recursos serão retornados à conta do FGTS, devidamente corrigidos e sem nenhum prejuízo ao trabalhador.

COMO VOU RECEBER O FGTS?

A movimentação do valor do saque emergencial poderá, inicialmente, ser realizada por meio digital com o uso do aplicativo Caixa Tem, sem custo, evitando o deslocamento das pessoas até as agências.

Após o crédito dos valores na conta poupança social digital, já será possível pagar boletos e contas ou utilizar o cartão de débito virtual e QR code para fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, tudo por meio do aplicativo Caixa Tem.