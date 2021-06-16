Audiência pública sobre privatização da Codesa será dia 30 de junho

Porto de Vitória TVV - Divulgaçao Codesa Crédito: Codesa/ Divulgação

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) agendou nova audiência pública sobre o processo de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) . O evento, que será feito de formal virtual, foi marcado para o próximo dia 30, a partir das 9 horas. A informação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (16).

A audiência terá como objetivo reunir sugestões e críticas especificamente sobre a desestatização da empresa, que se dará pela alienação da Companhia e a celebração de contrato de concessão para exploração dos Portos de Vitória Barra do Riacho (Aracruz), por um período de 35 anos.

landlord. O modelo de concessão dos portos já foi submetido à consulta pública em fevereiro, quando decidiu-se por um modelo híbrido de administração portuária, até então pioneiro no país . A proposta prevê a distribuição de responsabilidades entre o poder público, que atuará na regulação e planejamento estratégico, e a iniciativa privada, que será responsável pela gestão dos portos e se tornará uma autoridade portuária, sistema conhecido como

Ainda neste mês, os documentos devem ser enviados para análise prévia do Tribunal de Contas da União (TCU) , que precisa emitir um parecer antes da publicação do edital, prevista para ocorrer em outubro deste ano. O leilão da Codesa deve ser realizado até o final do quarto trimestre de 2021.

SAIBA MAIS

O governo federal decidiu que o modelo de privatização da Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) se dará pela venda de 100% das ações da estatal detidas pela União. No leilão de venda, o investidor ainda ganhará a concessão do Porto de Vitória e do Terminal de Barra do Riacho, em Aracruz.

Contudo, o negócio como um todo tem valor muito superior, e, ao final da concessão, terá ultrapassado a cifra de R$ 1,25 bilhão. Isso porque a empresa licitante também terá que pagar pelo direito de exploração dos portos, em regime de concessão, durante 35 anos, prorrogáveis por mais 5 anos. Ao final desse prazo, os ativos retornarão à gestão da União ou podem ser novamente licitados.

INVESTIMENTO OBRIGATÓRIO DE R$ 800 MILHÕES

Além da cifra desembolsada no processo de aquisição da companhia e de autorização para exploração dos portos, a concessionária deverá arcar com um investimento obrigatório no porto, estimado em aproximadamente R$ 800 milhões, que incluem serviços de dragagem de manutenção, reforma dos berços 206 e 905, reforma dos acessos ferroviários e operação e manutenção de VTMIS e sistema de sinalização náutica.

“Além disso, o contrato de concessão irá prever uma série de flexibilizações para realização de investimentos não previstos obrigatoriamente em contrato de forma muito rápida, tal como o mecanismo da proposta apoiada”, afirma o Ministério da Infraestrutura.

Estudos preveem que, com a desestatização, as receitas dos portos quadrupliquem durante o período de concessão. O BNDES estima que a receita líquida da Codesa deve saltar de cerca de R$ 170 milhões no primeiro ano, para R$ 710 milhões ao final de 35 anos.

ESTATAL TEVE LUCRO RECORDE EM 2020, MAS ACUMULAVA PREJUÍZOS

Depois de fechar no vermelho por três anos consecutivos e acumular prejuízos da ordem de R$ 58 milhões, a Codesa encerrou o ano de 2020 com um lucro de cerca de R$ 30 milhões, o maior superávit da sua história, segundo entrevista do diretor-presidente Julio Castiglioni à colunista Beatriz Seixas.