Campo de Jubarte

Após 3 anos, produção de petróleo da Petrobras volta a crescer no ES

Enquanto produção nacional bateu recorde em 2025, atividade nas unidades da estatal no Espírito Santo também superou números de três anos anteriores

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:28

Navio-plataforma Maria Quitéria, da Petrobras, opera no litoral do Espírito Santo Crédito: Divulgação/Yinson

No ano passado, segundo informações da Petrobras, o campo de Jubarte, no Sul do Espírito Santo, alcançou produção média de 181 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), registrando crescimento em relação aos três anos anteriores, de acordo com a estatal.

O crescimento da produção foi motivado pelo ramp-up (aumento gradativo da atividade) do FPSO Maria Quitéria e pela entrada de novos poços produtores na plataforma P-58.

"A P-58 voltou a registrar produção mensal acima de 100 mil boe/d em dezembro de 2025, número que não era alcançado desde agosto de 2023", informa a Petrobras.

Após chegar ao Sul do Estado em outubro de 2024, o FPSO Maria Quitéria segue seu cronograma de interligação de poços, visando atingir a capacidade máxima de produção ainda em 2026. O navio-plataforma atingiu, em julho de 2025, a marca de 50 mil barris por dia de petróleo, metade do nível que ainda pode alcançar.

O campo de Jubarte ainda conta com outras duas plataformas em operação: o FPSO Cidade de Anchieta e a P-57.

De acordo com informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), disponíveis até novembro de 2025, o campo de Jubarte registrou crescimento de 225% na produção em relação ao ano anterior.

Em novembro, o Espírito Santo manteve o posto de segundo maior Estado produtor de petróleo do país, com média de produção de 225 mil barris por dia nos 31 campos. A posição foi alcançada em maio, quando a produção capixaba ultrapassou São Paulo, após seis anos na terceira colocação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta