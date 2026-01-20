Após 3 anos, produção de petróleo da Petrobras volta a crescer no ES

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 17:28
Depois expandir a produção de petróleo no Brasil em 2025, superando projeções e atingindo recordes, a Petrobras também registrou resultados positivos no Espírito Santo.
No ano passado, segundo informações da Petrobras, o campo de Jubarte, no Sul do Espírito Santo, alcançou produção média de 181 mil barris de óleo equivalente por dia (boe/d), registrando crescimento em relação aos três anos anteriores, de acordo com a estatal.
O crescimento da produção foi motivado pelo ramp-up (aumento gradativo da atividade) do FPSO Maria Quitéria e pela entrada de novos poços produtores na plataforma P-58.
"A P-58 voltou a registrar produção mensal acima de 100 mil boe/d em dezembro de 2025, número que não era alcançado desde agosto de 2023", informa a Petrobras.
Após chegar ao Sul do Estado em outubro de 2024, o FPSO Maria Quitéria segue seu cronograma de interligação de poços, visando atingir a capacidade máxima de produção ainda em 2026. O navio-plataforma atingiu, em julho de 2025, a marca de 50 mil barris por dia de petróleo, metade do nível que ainda pode alcançar.
O campo de Jubarte ainda conta com outras duas plataformas em operação: o FPSO Cidade de Anchieta e a P-57.
De acordo com informações da Agência Nacional do Petróleo (ANP), disponíveis até novembro de 2025, o campo de Jubarte registrou crescimento de 225% na produção em relação ao ano anterior.
Em novembro, o Espírito Santo manteve o posto de segundo maior Estado produtor de petróleo do país, com média de produção de 225 mil barris por dia nos 31 campos. A posição foi alcançada em maio, quando a produção capixaba ultrapassou São Paulo, após seis anos na terceira colocação.
