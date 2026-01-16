Petróleo

Petrobras supera projeções e tem produção recorde em 2025

Expansão da produção de petróleo foi de 11% em relação ao volume do ano anterior, conforme divulgado nesta sexta-feira (16)

BRASÍLIA - A produção de petróleo da Petrobras alcançou 2,4 milhões de barris por dia (bpd), em 2025, com expansão de 11% em relação à produção do ano anterior. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (16) pela companhia.

O resultado superou em 0,5 ponto percentual (p.p.) o limite superior da meta (+4%) estabelecida no Plano de Negócios 2025-2029.

Quando considerada a produção total de óleo e gás natural, o resultado superou em 2,8 pontos percentuais o limite superior da meta (+4%), alcançando 2,99 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), com crescimento de 11% em relação à produção de 2024.

A produção comercial de óleo e gás natural registrou 2,62 milhões de boed, superando em 0,9 ponto percentual o limite superior da meta projetada (+4%).

Pré-sal

As marcas de produção de óleo, produção comercial e produção total superaram ainda recordes anuais históricos registrados ao longo de mais de 70 anos da empresa, revelou a Petrobras.

A companhia também estabeleceu no pré-sal novos recordes anuais de produção total própria, de 2,45 milhões de boed, e operada, de 3,70 milhões de boed. O volume de produção no pré-sal representa 82% da produção total da Petrobras.

Além dos poços que a estatal utiliza em sua produção, há ainda aqueles em que ela atua como operadora e que foram arrematados por consórcios de empresas ou empresas.

No ano passado, duas novas plataformas no pré-sal da Bacia de Santos entraram em operação: o FPSO (navio plataforma flutuante) Almirante Tamandaré, localizado no campo de Búzios, e o FPSO Alexandre de Gusmão, no campo de Mero.

Além disso, o FPSO Marechal Duque de Caxias, em Mero, alcançou o topo de produção, e o FPSO Almirante Tamandaré atingiu recorde de produção, com média de cerca de 240 mil barris por dia (bpd) nos meses de novembro e dezembro, tornando-se a plataforma de maior produção do Brasil.

A isso se somou a alavancagem dos FPSOs Maria Quitéria, no campo de Jubarte, Anita Garibaldi e Anna Nery, nos campos de Marlim e Voador.

“O aumento significativo de eficiência operacional de todas as unidades operacionais foi fundamental para a superação das metas de produção”, apontou a Petrobras, em nota divulgada à imprensa.

Esforço integrado

A empresa anunciou ainda que atingiu 1 milhão de barris de óleo por dia de produção operada, no campo de Búzios, com apenas seis plataformas, o que demonstra a produtividade elevada dos poços desse campo.

A sétima plataforma, P-78, que entrou em operação em 31 de dezembro, deverá contribuir para a continuidade da trajetória de crescimento da produção da companhia.

Segundo a empresa, os resultados obtidos “são fruto do esforço integrado da força de trabalho da Petrobras para aumentar a produção e manter o compromisso com a atenção total às pessoas, o respeito ao meio ambiente, a preservação da segurança operacional e a confiabilidade dos ativos”.

