Abono salarial, FGTS e 13°: veja o novo pacote do governo para a economia

Dinheiro: medidas estudadas pelo governo são para injetar recursos na economia em 2021 Crédito: Siumara Gonçalves

Diante do novo avanço da Covid-19 no país, o governo federal vem estudando uma série de medidas para, mais uma vez, injetar recursos na economia em 2021 e suavizar o impacto do fim do auxílio emergencial , cuja última parcela foi paga em dezembro a trabalhadores informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs).

Com a preocupação que o repique do coronavírus provoque uma nova alta no desemprego e queda generalizada da renda, estimulados ainda pelo fim do auxílio e do programa de redução jornada e salários, as medidas poderiam ajudar a economia a ganhar fôlego enquanto estratégias para a vacinação da população, bem como criação de empregos, não saem efetivamente do papel.

Uma das decisões já tomadas é a de antecipar novamente os pagamentos do 13º de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do abono salarial do PIS/Pasep. A ideia é que os pagamentos comecem entre fevereiro e março.

Trata-se uma medida mais à mão para o governo, já que não traria custo fiscal. Esses recursos já estão previstos no Orçamento e seriam apenas desembolsados com antecedência.

NOVO BOLSA FAMÍLIA

Embora desde o ano passado o governo federal comente sobre a possibilidade de um novo programa de renda mínima, que seja mais abrangente que o atual Bolsa Família e alcance também parte dos "invisíveis" notados pelo auxílio emergencial, nenhuma alternativa foi à frente até então devido à falta de uma fonte de financiamento.

Enquanto o Renda Brasil ou Renda Cidadã continuam no campo das especulações, a alternativa de ampliar o Bolsa Família tem se mostrado a opção mais “segura” – ou simplesmente mais barata – na avaliação do governo.

A ideia seria ampliar o número de famílias atendidas, unificar benefícios já existentes no programa, reajustar os valores e criar novas bolsas dentro dele. Um das intenções do governo seria criar novos prêmios por mérito escolar, esportivo e científico, segundo informações do jornal "O Estado de S. Paulo" , que apurou que essa reestruturação deve ser feita dentro do Orçamento de R$ 34,8 bilhões do programa já reservado para 2021.

A Gazeta, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, já havia dito que a Em entrevista recente para, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, já havia dito que a "aterrissagem do auxílio será a expansão do Bolsa Família"

NOVO SAQUE EMERGENCIAL DO FGTS EM 2021

Em 2020, uma medida provisória autorizou o saque de até R$ 1.045 por todo trabalhador titular de conta do FGTS com saldo, incluindo contas ativas e inativas. Mais de 60 milhões de brasileiros tiveram acesso ao pagamento, que injetou cerca de R$ 37,8 bilhões na economia.

Ainda não há definição sobre o formato do programa e valores que seriam liberados para os trabalhadores em 2021. Como mostrou o jornal "Folha de S. Paulo" , a tendência é que a nova rodada seja voltada principalmente para a classe média, já que os mais pobres realizaram saques em 2020 e ainda não conseguiram acumular um saldo relevante.

PRESSÃO POR MAIS MEDIDAS

O governo ainda sofre pressão de parlamentares e de setores da economia para a renovação de outras medidas, como o próprio pagamento do auxílio emergencial, que tem sido motivo de debate entre os candidatos a presidência da Câmara dos Deputados