Recebeu as últimas parcelas do auxílio emergencial? Saiba quando sacar

A Caixa Econômica Federal pagou nesta terça-feira (29) o último grande lote do ciclo final do auxílio emergencial. Mas as pessoas contempladas nessa temporada só poderão sacar os recursos a partir do dia 4 de janeiro.
Os contemplados pelo auxílio começaram em abril a receber mensalmente R$ 600. Em outubro, o valor foi reduzido para R$ 300. Mães chefes de família tiveram direito a cotas duplas, respectivamente de R$ 1.2 mil e R$ 600.
Há ainda um segundo grupo, de 100 mil pessoas, nascidas em dezembro e que foram aprovadas no auxílio de forma tardia, após reanálise dos pedidos. Eles seguem um calendário diferente, o do auxílio residual.
Já outras 4.440 pessoas, que receberam as duas primeiras parcelas de R$ 600, terão, em janeiro, o direito a terceira, quarta e quinta parcelas do benefício com o valor integral.