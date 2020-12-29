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Calendário de resgate

Recebeu as últimas parcelas do auxílio emergencial? Saiba quando sacar

Caixa depositou nesta terça-feira (29) o último lote do ciclo final de pagamentos. Recursos entraram na conta digital, mas poderão ser tirados do banco a partir de 4 de janeiro. Veja os calendários.

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2020 às 19:46
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento
Dinheiro, notas, auxílio emergencial, pagamento Crédito: Siumara Gonçalves
Caixa Econômica Federal pagou nesta terça-feira (29) o último grande lote do ciclo final do auxílio emergencial. Mas as pessoas contempladas nessa temporada só poderão sacar os recursos a partir do dia 4 de janeiro.
Os contemplados pelo auxílio começaram em abril a receber mensalmente R$ 600. Em outubro, o valor foi reduzido para R$ 300. Mães chefes de família tiveram direito a cotas duplas, respectivamente de R$ 1.2 mil e R$ 600.
Há ainda um segundo grupo, de 100 mil pessoas, nascidas em dezembro e que foram aprovadas no auxílio de forma tardia, após reanálise dos pedidos. Eles seguem um calendário diferente, o do auxílio residual

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Já outras 4.440 pessoas, que receberam as duas primeiras parcelas de R$ 600, terão, em janeiro, o direito a terceira, quarta e quinta parcelas do benefício com o valor integral. 

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