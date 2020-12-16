Governo estuda nova rodada de saque emergencial do FGTS em 2021

Governo prepara uma nova rodada do programa de saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) Crédito: Carlos Alberto Silva

Diante disso, o Ministério da Economia está elaborando diversas ações que podem ser acionadas tendo em vista a intensidade das crises sanitária e econômica no país.

Com o agravamento da pandemia da Covid-19, existe a possibilidade da decretação de novo estado de calamidade. Apesar da ideia ser rejeitada, tem apoio de técnicos.

O plano não prevê impacto nas contas públicas das ações iniciais dos variados cenários.

MEDIDAS

As primeiras medidas devem ser as antecipações do 13º benefício de aposentados e do abono salarial. Contudo, não será feito de imediato, dado que a equipe econômica avalia que as ações deste ano ainda terão efeito no início de 2021.

Parte da população vai continuar recebendo o auxílio emergencial. Além disso, os programas de crédito vão seguir com efeito no próximo ano.

Para um dos formuladores do plano, é preciso avaliar o cenário no início de 2021 e, assim, ver a possibilidade de anunciar medidas a partir do final de janeiro.

Em informação transmitida ao jornal da Folha, um membro da equipe econômica disse que há margem de recursos no FGTS para permitir uma nova rodada de retiradas. E não iria comprometer a sustentabilidade do fundo. Com isso, seria destinada principalmente à classe média.