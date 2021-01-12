Baleia Rossi: temos de achar financiamento para Bolsa Família ou estender auxílio

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) fala em achar recursos para ampliar Bolsa Família ou estender auxílio Crédito: Reprodução Twitter

Candidato à Presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) afirmou, nesta segunda-feira (11), que uma das prioridades atualmente tem de ser o fortalecimento do Bolsa Família ou a extensão do auxílio emergencial enquanto a população não estiver vacinada contra a Covid-19 . Ele ressaltou que qualquer solução na área social tem de se enquadrar dentro do teto de gastos.

"É uma questão de reorganizar despesas. Governar é eleger prioridades", disse o aliado do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Autor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/2019, uma das proposições que trata da reforma tributária, Baleia defendeu que a reorganização do sistema de impostos no país é uma das reformas "mais vitais" para gerar emprego e renda.

Apoiado por uma coalizão de 11 partidos, o presidente do MDB e líder da sigla na Câmara disse que acredita na fidelidade dos parlamentares das legendas que embarcaram na sua candidatura. Seu principal adversário na disputa, Arthur Lira (Progressistas-AL), conta com defecções nas fileiras de Baleia para ampliar seu placar de votação em 1º de fevereiro.