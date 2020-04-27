Justiça negou pedido para liberação automática de presos por causa da pandemia no ES Crédito: Dione Silva de Castro

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o pedido para que os presos que cumprem pena em regime semiaberto e que se enquadram no grupo de risco da Covid-19 passem a cumprir prisão domiciliar no Espírito Santo . Se atendida, a medida poderia beneficiar automaticamente os detentos.

Your browser does not support the audio element. STJ nega liberação de presos do grupo de risco da Covid-19 no ES

Ao longo do documento, a relatora ressaltou que a recomendação nº 62 de 2020, relativa às medidas a serem tomadas para evitar a transmissão do novo coronavírus nos sistemas prisionais, não aconselhou a concessão de saída ou concessão de prisão domiciliar automática aos detidos.

"Pelo contrário, cabe a cada julgador, diante das situações do caso concreto, avaliar a possibilidade de aplicação das alternativas" Ministra Laurita Vaz - Relatora do Habeas Corpus e membro do Superior Tribunal de Justiça

Seguindo decisão do Supremo Tribunal Federal ( STF ), a ministra também afirmou que não poderia rever a decisão anterior, emitida pelo TJES, exceto se esta fosse desprovida de razoabilidade. Assim como relembrou o parecer de que o Judiciário estadual não estaria omisso a tais questões.

O pedido não atendido da OAB-ES se baseou nas mudanças adotadas pela Secretaria de Justiça do Estado ( Sejus )  como proibição de trabalho externo, saídas temporárias e visitas  que teriam transformado o semiaberto dos detentos em regime fechado, o que foi considerado absolutamente vedado pela entidade.

Além da liberação de todos os presos sob tal pena que integrem o grupo de risco (idosos, hipertensos, diabético e portadores de doenças crônicas), havia as alternativas de se excluírem os autores de crimes hediondos e os presos reincidentes. Todas as hipóteses foram negadas.

MAIS DE 3 MIL PRESOS NO GRUPO DE RISCO

Procurada, a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) afirmou que 3.060 presos fazem parte do grupo de risco do novo coronavírus. No entanto, a pasta não soube informar quantos deles estariam sob regime semiaberto e que, consequentemente, poderiam ser beneficiados pelo habeas corpus.