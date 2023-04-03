MP critica advogados de pastor: 'Processo vai ficar aguardando a defesa?'

"Não houve determinação judicial para suspender o julgamento, todos estão presentes. Se possuem procuração para atuar no plenário e assim não fazem, evidentemente abandonaram o processo. Ou o processo vai ficar no escaninho aguardando o bel-prazer da defesa falar que está preparada para o julgamento?", questionou o promotor de Justiça Claudeval França Quintiliano.

Claudeval França Quintiliano, promotor de Justiça do caso Kauã e Joaquim Crédito: Carlos Alberto Silva

Ramos afirma ainda que o corpo de jurados linharense está "contaminado", pois alguns deles teriam feito comentários em redes sociais sobre o caso na época do incêndio.

O promotor do Ministério Público, em manifestação após a defesa ter anunciado que abandonaria o júri, destacou que eventuais manifestações em redes sociais não são elementos suficientes para que o júri seja desaforado, ou seja, mude de cidade.

"Nunca é demais lembrar que eventuais manifestações, sejam em redes sociais ou mesmo através dos veículos de comunicação, não são motivos suficientes para desaforar o julgamento. Daí a razão pela qual agora vem alegar suposta intranquilidade. Estamos há mais de três horas neste plenário e não visualizamos, ainda que minimamente, qualquer pessoa buscando agredir os profissionais que fazem parte da defesa", afirmou.

O Ministério Público do Espírito Santo pediu, ainda durante manifestação, que o júri popular de Georgeval seja remarcado e que novo advogado dativo seja designado para o pastor.

"Diante do exposto, requer que seja redesignada a sessão do julgamento nomeando o defensor dativo, até em respeito à sociedade, família e instituições. Não cabe à defesa escolher o dia ou a hora do julgamento, mas vossa excelência (juiz), o que temos certeza que o fará. Enquanto isso, iremos nos debruçar mais ainda no processo, para que o churrasqueiro (Georgeval) seja condenado daqui pela sociedade", finalizou o promotor Claudeval França Quintiliano.