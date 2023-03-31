Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arquivo AG/ Geraldo Neto
Júri Popular

'Não quero ele solto', diz avó de Kauã sobre júri de Georgeval na segunda

Às vésperas do julgamento do único suspeito da morte de Kauã e Joaquim, Marlúcia Butkovsky, avó de um dos meninos, conversou com A Gazeta sobre o luto e a expectativa de fechar um ciclo

Natalia Bourguignon

Repórter

Publicado em 31 de Março de 2023 às 13:04

Publicado em

31 mar 2023 às 13:04
Marlúcia Butkovsky, que convive há cinco anos com a perda do neto, diz que espera julgamento para fechar ciclo
Marlúcia Butkovsky, que convive há cinco anos com a perda do neto, diz que espera julgamento para fechar ciclo Crédito: Arquivo AG/ Geraldo Neto
Marlúcia Butkovsky chegou no hall do prédio onde mora para encontrar com a equipe de A Gazeta com um lenço na mão. A avó de Kauã Sales Butkovsky sabia que não iria conseguir conter as lágrimas ao falar do neto, que morreu em um incêndio junto com o irmão Joaquim Alves Sales, de 3 anos, em 2018, em Linhares, no Norte do Estado.
> OUÇA O PODCAST 'A MADRUGADA DE TERROR: A MORTE DE KAUÃ E JOAQUIM'
Kauã era filho da Juliana Alves Sales com Rainy Butkovsky. Os dois estiveram juntos antes de Juliana conhecer Georgeval Alves Gonçalves em um curso para cabeleireiros. Georgeval, que anos depois virou pastor da Igreja Batista Vida e Paz, é o único suspeito da morte das crianças. Ele era pai de Joaquim e padrasto de Kauã. 
Acusado de ter violentado sexualmente, torturado e colocado fogo nas crianças na madrugada de 21 de abril de 2018 dentro da casa onde a família morava, em Linhares, ele vai à Júri Popular na próxima segunda-feira, dia 3 de abril. Juliana estava fora da cidade naquele fim dia e não há acusações contra ela.
Sobre o julgamento, Marlúcia tem sentimentos conflitantes. “Estou esperando há quase cinco anos por esse dia. Não sei como vai ser minha reação ao ver aquele monstro na minha frente. Mas preciso tentar fechar esse ciclo, desse luto, dessa dor, porque esquecer, eu nunca vou esquecer”, disse.

Veja o depoimento da avó:

Ainda que considere que esse evento poderá por fim a cinco anos de incerteza, ela também teme o que pode acontecer depois da sentença.
“Ele tem que ser condenado a mais de 100 anos. Sei que nossa lei não permite isso. Se ele tiver bom comportamento, ele sai com pouco tempo. E esse homem ainda é novo. Eu não quero ele solto nunca.”

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Kauã e Joaquim: ouça o podcast de A Gazeta sobre a tragédia que abalou o ES

Caso Kauã e Joaquim: as acusações contra suspeito de matar filho e enteado

Caso Kauã e Joaquim: mãe foi denunciada, mas não será julgada. Entenda

A Gazeta integra o

Saiba mais
george alves Justiça kaua e joaquim Linhares Tragédia em Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados