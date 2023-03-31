'Não quero ele solto', diz avó de Kauã sobre júri de Georgeval na segunda

Marlúcia Butkovsky, que convive há cinco anos com a perda do neto, diz que espera julgamento para fechar ciclo Crédito: Arquivo AG/ Geraldo Neto

Marlúcia Butkovsky chegou no hall do prédio onde mora para encontrar com a equipe de A Gazeta com um lenço na mão. A avó de Kauã Sales Butkovsky sabia que não iria conseguir conter as lágrimas ao falar do neto, que morreu em um incêndio junto com o irmão Joaquim Alves Sales, de 3 anos, em 2018, em Linhares, no Norte do Estado.

Kauã era filho da Juliana Alves Sales com Rainy Butkovsky. Os dois estiveram juntos antes de Juliana conhecer Georgeval Alves Gonçalves em um curso para cabeleireiros. Georgeval, que anos depois virou pastor da Igreja Batista Vida e Paz, é o único suspeito da morte das crianças. Ele era pai de Joaquim e padrasto de Kauã.

Acusado de ter violentado sexualmente, torturado e colocado fogo nas crianças na madrugada de 21 de abril de 2018 dentro da casa onde a família morava, em Linhares, ele vai à Júri Popular na próxima segunda-feira, dia 3 de abril. Juliana estava fora da cidade naquele fim dia e não há acusações contra ela.

Sobre o julgamento, Marlúcia tem sentimentos conflitantes. “Estou esperando há quase cinco anos por esse dia. Não sei como vai ser minha reação ao ver aquele monstro na minha frente. Mas preciso tentar fechar esse ciclo, desse luto, dessa dor, porque esquecer, eu nunca vou esquecer”, disse.



Veja o depoimento da avó:

Ainda que considere que esse evento poderá por fim a cinco anos de incerteza, ela também teme o que pode acontecer depois da sentença.